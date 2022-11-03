У грудні 2022 року українці відпочиватимуть дев’ять днів. І хоча на перший місяць зими передбачено одне державне свято, є велика ймовірність, що 26 грудня не буде вихідним через продовження воєнного стану.

Так, зараз особливе положення у країні продовжили до 21 листопада 2022 року.

Примітно, що на 25 грудня припадає Різдво – цей день у мирний час вважається вихідним. Оскільки ця важлива подія у суботу, то вихідний день переноситься на понеділок. Швидше за все, воєнний стан його скасує.

Зараз дивляться

Так, вихідними днями у грудні 2022 року будуть суботи та неділі відповідно до календаря — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 числа. Можна розпланувати вихідні дні та провести їх у компанії близьких чи друзів, або ж просто відпочити від думок у новому місці.

Листопад уже йде повним ходом – саме час задуматися про свята, які нам підготував перший місяць зими. Грудень принесе величезну кількість важливих національних та церковних днів.

Наприклад, вже незабаром своє професійне свято відзначатимуть прокурори, адвокати, енергетики й навіть працівники архівів. Детальний календар свят на грудень 2022 – дивіться на Фактах ICTV.