2023 року українці відзначать безліч державних, церковних і неофіційних свят. Наступного року громадяни нашої країни працюватимуть 260 днів, а відпочиватимуть – 105.
Також календар на 2023 рік налічує безліч державних свят, які передбачають додаткові вихідні дні, однак якщо воєнний стан продовжиться, вони скасовуються.
Державні свята в 2023 році
- 1 січня – Новий Рік
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 16 квітня – Великдень
- 1 травня – День праці
- 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
- 4 червня – Трійця
- 28 червня – День Конституції України
- 28 липня – День української державності
- 24 серпня – День незалежності України
- 14 жовтня – День захисника України
- 25 грудня – Різдво Христове
Свята в січні 2023
- 1 січня – Новий Рік
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 Січня – Старий Новий Рік
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 22 січня – День Соборності і свободи України
- 25 січня – День студента, Тетянин день
- 26 січня – Всесвітній день митниці
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра
Свята в лютому 2023
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 14 лютого – День Святого Валентина
- 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
- 20 лютого – початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 26 лютого – кінець Масляної
Свята в березні 2023
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день діджея
- 11 березня – День землевпорядника
- 14 березня – День захисту прав споживачів
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21-27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
- 21 березня – Всесвітній день поезії
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
- 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України
- 26 березня – День Національної гвардії
- 27 березня – Міжнародний день театру
Свята в квітні 2023
- 1 квітня – День сміху (День дурня)
- 2 квітня – День геолога
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День карного розшуку, День довкілля
- 16 квітня – Великдень
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
- 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
- 26 квітня – День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу
- 29 квітня – Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря
- 30 квітня – День прикордонника
Свята в травні 2023
- 1 травня – День праці
- 7 травня – День радіо
- 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні
- 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер
- 14 травня – День матері
- 15 травня – Міжнародний день сімей
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства
- 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників
- 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій
- 23 травня – День морської піхоти України
- 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну
Свята в червні 2023
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 4 червня – Трійця
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 18 червня – День батька, День медичного працівника
- 25 червня – День митної служби України
- 27 червня – Міжнародний день рибальства
- 28 червня – День Конституції України
- 28 червня – 2 липня – Курбан-байрам
Свята в липні 2023
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України
- 4 липня – День Національної поліції України
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду
- 9 липня – День рибалки
- 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 28 липня – День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста
- 31 липня – День працівника торгівлі
Свята в серпні 2023
- 1 серпня – День інкасатора
- 2 серпня – День аеромобільних військ
- 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня – Міжнародний день молоді
- 13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
- 14 серпня – Медовий спас
- 15 серпня – День археолога
- 19 серпня – Яблучний спас
- 23 серпня – День Державного Прапора України
- 24 серпня – День Незалежності України
- 27 серпня – День авіації України, День шахтаря
- 29 серпня – Горіховий, або Хлібний спас
- 31 серпня – Всесвітній день блогера
Свята у вересні 2023
- 1 вересня – День знань
- 2 вересня – День нотаріату
- 3 вересня – День підприємця
- 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня – Міжнародний день краси
- 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста
- 13 вересня – День програміста
- 17 вересня – День рятувальника України
- 20 вересня – День HR-менеджера
- 21 вересня – Міжнародний день миру
- 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
- 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
- 27 вересня – Всесвітній день туризму
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення
Свята в жовтні 2023
- 1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
- 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 8 жовтня – День юриста
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва
- 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості
- 30 жовтня – День автомобіліста
- 31 жовтня – Гелловін
Свята в листопаді 2023
- 1 листопада – Міжнародний день вегана
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
- 4 листопада – День залізничника
- 9 листопада – День української писемності та мови
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів
- 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
- 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ
- 24 листопада – Чорна п’ятниця
- 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору
Свята в грудні 2023
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
- 5 грудня – День працівників статистики
- 6 грудня – День Збройних Сил України
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 19 грудня – День Святого Миколая
- 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України
- 24 грудня – День працівників архівних установ України
- 25 грудня – Різдво Христове
- 28 грудня – Міжнародний день кіно
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