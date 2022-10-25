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Календар свят на 2023 рік: що відзначатимуть українці

25 Жовтня 2022, 17:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Календар свят на 2023 рік: що відзначатимуть українці
Джерело: Pexels

2023 року українці відзначать безліч державних, церковних і неофіційних свят. Наступного року громадяни нашої країни працюватимуть 260 днів, а відпочиватимуть – 105.

Також календар на 2023 рік налічує безліч державних свят, які передбачають додаткові вихідні дні, однак якщо воєнний стан продовжиться, вони скасовуються.

Державні свята в 2023 році

  • 1 січня – Новий Рік
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 16 квітня – Великдень
  • 1 травня – День праці
  • 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  • 4 червня – Трійця
  • 28 червня – День Конституції України
  • 28 липня – День української державності
  • 24 серпня – День незалежності України
  • 14 жовтня – День захисника України
  • 25 грудня – Різдво Христове

Свята в січні 2023

  • 1 січня – Новий Рік
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 14 Січня – Старий Новий Рік
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня – День Соборності і свободи України
  • 25 січня – День студента, Тетянин день
  • 26 січня – Всесвітній день митниці
  • 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра

Свята в лютому 2023

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 14 лютого – День Святого Валентина
  • 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
  • 20 лютого – початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 26 лютого – кінець Масляної

Свята в березні 2023

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – Міжнародний день діджея
  • 11 березня – День землевпорядника
  • 14 березня – День захисту прав споживачів
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
  • 21-27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
  • 21 березня – Всесвітній день поезії
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
  • 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України
  • 26 березня – День Національної гвардії
  • 27 березня – Міжнародний день театру

Свята в квітні 2023

  • 1 квітня – День сміху (День дурня)
  • 2 квітня – День геолога
  • 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня – День карного розшуку, День довкілля
  • 16 квітня – Великдень
  • 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури
  • 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
  • 26 квітня – День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря
  • 30 квітня – День прикордонника

Свята в травні 2023

  • 1 травня – День праці
  • 7 травня – День радіо
  • 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні
  • 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер
  • 14 травня – День матері
  • 15 травня – Міжнародний день сімей
  • 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства
  • 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників
  • 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій
  • 23 травня – День морської піхоти України
  • 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
  • 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну

Свята в червні 2023

  • 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
  • 4 червня – Трійця
  • 6 червня – День журналіста в Україні
  • 18 червня – День батька, День медичного працівника
  • 25 червня – День митної служби України
  • 27 червня – Міжнародний день рибальства
  • 28 червня – День Конституції України
  • 28 червня – 2 липня – Курбан-байрам

Свята в липні 2023

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України
  • 4 липня – День Національної поліції України
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку
  • 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду
  • 9 липня – День рибалки
  • 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 28 липня – День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста
  • 31 липня – День працівника торгівлі

Свята в серпні 2023

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 2 серпня – День аеромобільних військ
  • 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
  • 14 серпня – Медовий спас
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – Яблучний спас
  • 23 серпня – День Державного Прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 27 серпня – День авіації України, День шахтаря
  • 29 серпня – Горіховий, або Хлібний спас
  • 31 серпня – Всесвітній день блогера

Свята у вересні 2023

  • 1 вересня – День знань
  • 2 вересня – День нотаріату
  • 3 вересня – День підприємця
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня – Міжнародний день краси
  • 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста
  • 13 вересня – День програміста
  • 17 вересня – День рятувальника України
  • 20 вересня – День HR-менеджера
  • 21 вересня – Міжнародний день миру
  • 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
  • 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
  • 27 вересня – Всесвітній день туризму
  • 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення

Свята в жовтні 2023

  • 1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
  • 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 8 жовтня – День юриста
  • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
  • 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва
  • 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості
  • 30 жовтня – День автомобіліста
  • 31 жовтня – Гелловін

Свята в листопаді 2023

  • 1 листопада – Міжнародний день вегана
  • 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
  • 4 листопада – День залізничника
  • 9 листопада – День української писемності та мови
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів
  • 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ
  • 24 листопада – Чорна п’ятниця
  • 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

Свята в грудні 2023

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 5 грудня – День працівників статистики
  • 6 грудня – День Збройних Сил України
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 19 грудня – День Святого Миколая
  • 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України
  • 24 грудня – День працівників архівних установ України
  • 25 грудня – Різдво Христове
  • 28 грудня – Міжнародний день кіно

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