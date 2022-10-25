2023 року українці відзначать безліч державних, церковних і неофіційних свят. Наступного року громадяни нашої країни працюватимуть 260 днів, а відпочиватимуть – 105.

Також календар на 2023 рік налічує безліч державних свят, які передбачають додаткові вихідні дні, однак якщо воєнний стан продовжиться, вони скасовуються.

Державні свята в 2023 році

1 січня – Новий Рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

16 квітня – Великдень

1 травня – День праці

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

4 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

28 липня – День української державності

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – День захисника України

25 грудня – Різдво Христове

Свята в січні 2023

1 січня – Новий Рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

14 Січня – Старий Новий Рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності і свободи України

25 січня – День студента, Тетянин день

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Свята в лютому 2023

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

14 лютого – День Святого Валентина

15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє

20 лютого – початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

26 лютого – кінець Масляної

Свята в березні 2023

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – Міжнародний день діджея

11 березня – День землевпорядника

14 березня – День захисту прав споживачів

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21-27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день поезії

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз

25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України

26 березня – День Національної гвардії

27 березня – Міжнародний день театру

Свята в квітні 2023

1 квітня – День сміху (День дурня)

2 квітня – День геолога

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня – День карного розшуку, День довкілля

16 квітня – Великдень

17 квітня – День працівників пожежної охорони України

18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога

26 квітня – День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу

29 квітня – Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря

30 квітня – День прикордонника

Свята в травні 2023

1 травня – День праці

7 травня – День радіо

8 травня – День пам’яті та примирення в Україні

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

12 травня – Всесвітній день медичних сестер

14 травня – День матері

15 травня – Міжнародний день сімей

17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства

20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників

21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій

23 травня – День морської піхоти України

24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури

28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

31 травня – Всесвітній день без тютюну

Свята в червні 2023

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

4 червня – Трійця

6 червня – День журналіста в Україні

18 червня – День батька, День медичного працівника

25 червня – День митної служби України

27 червня – Міжнародний день рибальства

28 червня – День Конституції України

28 червня – 2 липня – Курбан-байрам

Свята в липні 2023

1 липня – День архітектури України

2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України

4 липня – День Національної поліції України

6 липня – Всесвітній день поцілунку

7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду

9 липня – День рибалки

16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

28 липня – День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста

31 липня – День працівника торгівлі

Свята в серпні 2023

1 серпня – День інкасатора

2 серпня – День аеромобільних військ

6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня – Міжнародний день молоді

13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини

14 серпня – Медовий спас

15 серпня – День археолога

19 серпня – Яблучний спас

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

27 серпня – День авіації України, День шахтаря

29 серпня – Горіховий, або Хлібний спас

31 серпня – Всесвітній день блогера

Свята у вересні 2023

1 вересня – День знань

2 вересня – День нотаріату

3 вересня – День підприємця

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня – Міжнародний день краси

10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста

13 вересня – День програміста

17 вересня – День рятувальника України

20 вересня – День HR-менеджера

21 вересня – Міжнародний день миру

22 вересня – Всесвітній день без автомобіля

26 вересня – Всесвітній день контрацепції

27 вересня – Всесвітній день туризму

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення

Свята в жовтні 2023

1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора

4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

8 жовтня – День юриста

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні

14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва

16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості

30 жовтня – День автомобіліста

31 жовтня – Гелловін

Свята в листопаді 2023

1 листопада – Міжнародний день вегана

3 листопада – День ракетних військ і артилерії України

4 листопада – День залізничника

9 листопада – День української писемності та мови

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – Міжнародний день студентів

19 листопада – Міжнародний день чоловіків

21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ

24 листопада – Чорна п’ятниця

26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

Свята в грудні 2023

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

5 грудня – День працівників статистики

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

19 грудня – День Святого Миколая

22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ України

25 грудня – Різдво Христове

28 грудня – Міжнародний день кіно