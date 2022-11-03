В декабре 2022 года украинцы будут отдыхать девять дней. И хотя на первый месяц зимы предусмотрен один государственный праздник, есть большая вероятность, что 26 декабря не будет выходным из-за продления военного положения.

Так, сейчас особое положение в стране продлили до 21 ноября 2022 года.

Примечательно, что на 25 декабря приходится Рождество Христово — этот день в мирное время считается выходным. Поскольку это важное событие в субботу, то выходной день переносится на понедельник. Скорее всего, военное положение его отменит.

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Так, выходными днями в декабре 2022 года будут субботы и воскресенья в соответствии с календарем — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 числа. Можно распланировать выходные дни и провести их в компании близких или друзей, или же просто отдохнуть от мыслей в новом месте.

Ноябрь уже идет полным ходом — самое время задуматься о праздниках, которые нам подготовил первый месяц зимы. Декабрь принесет огромное количество важных национальных и церковных дней.

К примеру, уже совсем скоро свой профессиональный праздник будет отмечать прокуроры, адвокаты, энергетики, и даже работники архивов. Детальный календарь праздников на декабрь 2022 — смотрите на Фактах ICTV.