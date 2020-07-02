Всесвітній день НЛО – найкращі меми про прибульців

Всесвітній день НЛО присвячений тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об’єкти, яким приписується неземне походження.
Святкування такого містичного дня припадає щорічно на 2 липня. Давайте ж разом пригадаємо найкращі меми про прибульців.
Штурм Зони 51
У вересні 2019 року американці вирішили штурмувати Зону 51. Це військова база у США, де, як вважають прихильники конспірологічних теорій, нібито зберігають НЛО і ставлять досліди на інопланетянах.
Ця подія народилася з жартівливого івенту у Facebook, на який несподівано зголосилися понад два мільйони охочих, хоча на сам “штурм” прийшло тільки 75 осіб.
У всьому винні прибульці
Мем у всьому винні прибульці – це кадр з американської історичної програми Ancient Aliens, де зображений ведучий Джорджіо Цукалос.
Він вважається експертом по інопланетянам, він дотримується теорії древніх астронавтів. Одержимість Цукалоса інопланетянами стала приводом для жартів і мемів на основі кадрів з програми.
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НЛО у північному сяйві
Нещодавно Ворінг розбурхав мережу, показавши знімок, на якому нібито зображено НЛО у північному сяйві.
Теоретик висловив думку, що розвинена позаземна цивілізація вивчає не тільки людей, а також різні явища на Землі.
Чи вірити у здогадки мисливця за НЛО, мабуть, кожен вирішить сам для себе.