Всемирный день НЛО — лучшие мемы о пришельцах

Всемирный день НЛО посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.

Празднование такого мистического дня приходится ежегодно на 2 июля. Давайте же вместе вспомним лучшие мемы про пришельцев.

Штурм Зоны 51

В сентябре 2019 года американцы решили штурмовать Зону 51. Это военная база в США, где, как считают сторонники конспирологических теорий, якобы хранят НЛО и ставят опыты на инопланетянах.

Это событие родилось из шуточного ивента в Facebook, на который неожиданно согласились более двух миллионов желающих, хотя на сам “штурм” пришло только 75 человек.

Во всем виноваты пришельцы

Мем во всем виноваты пришельцы — это кадр из американской исторической программы Ancient Aliens, где изображен ведущий Джорджио Цукалос.

Он считается экспертом по инопланетянам, который придерживается теории древних астронавтов. Одержимость Цукалос инопланетянами стала поводом для шуток и мемов на основе кадров из программы.

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НЛО в северном сиянии

Недавно Воринг взбудоражил сеть, показав снимок, на котором якобы изображен НЛО в северном сиянии.

Теоретик высказал мнение, что развитая внеземная цивилизация изучает не только людей, но также различные явления на Земле.

Верить ли в догадки охотника за НЛО, пожалуй, каждый решит сам для себя.