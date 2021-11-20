20 листопада в Україні відзначають Всесвітній день дитини та Міжнародний день педіатра. У церкві також відбувається святкування на честь явлення ікони Божої Матері Вигравання Немовляти, а також вшановують пам’ять святого Федота Анкірського. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

20 листопада – яке сьогодні свято

Всесвітній день дитини. У цю дату 1959 року ухвалили Декларацію про права дитини, і свято спрямоване на покращення добробуту дітей, а вже з 1990 року почали відзначати день набрання чинності цих документів. Саме 20 листопада у багатьох країнах організації часто проводять різноманітні благодійні акції. За даними ООН, пандемія Covid-19 створила справжню кризу у сфері прав дитини.

Міжнародний день педіатра також пов’язаний із Всесвітнім днем ​​дитини. Основне завдання цих професіоналів – стежити за станом маленьких пацієнтів та допомагати їм під час хвороб. Традиційно День педіатра святкується благодійними акціями, медичними симпозіумами, конференціями. Під час таких заходів експерти в цій галузі діляться один з одним своїми знаннями та досвідом.

Явлення ікони Божої Матері Вигравання Немовля — це велике свято для вірян. На жаль, її оригінал вважається загубленим. На іконі Немовля Ісус, що сидить на правій чи лівій руці Богородиці, тягнеться до обличчя Матері, торкаючись її щоки чи підборіддя.

20 жовтня також вшановують пам’ять святого Федота Анкірського. Історія свідчить, що він всіляко допомагав вірянам, а в його готель служив притулком і лікарнею, коли почалося гоніння на християн.

Іменини 20 листопада

День ангела цього дня святкують Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Ян, Єлизавета.

Прикмети на 20 серпня

У народі 20 листопада називають Федотовим днем. Предки вірили: яка погода сьогодні, такою вона буде і всю зиму.

лід на водоймах – до довгої та холодної зими;

ожеледь на дорогах також віщувавла швидке настання морозів;

сніг на Федота – до багатого врожаю;

якщо пішов сніг – навесні буде повінь.

Що не можна робити 20 листопада

цього дня не можна лінуватись, сьогодні варто зробити те, що давно відкладали на потім;

існувала заборона і для вагітних, 20 листопада їм не рекомендувалося лаятись або думати про когось погано, інакше у дитини могла бути важка доля;

не можна сьогодні в’язати, щоб не заплутати свою долю;

вагітним також заборонено їсти на ходу цього дня.

Церковні свята у листопаді 2021

У календарі на листопад 2021 року є багато важливих дат.

Наприклад, вже з 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів. У цей період варто відмовитися від вживання їжі з м’ясом, рибою та алкоголем.