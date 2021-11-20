20 ноября в Украине отмечают Всемирный день ребенка, а также Международный день педиатра. В церкви также проходит празднование в честь явления иконы Божией Матери Взыграние Младенца, а также чтят память святого Федота Анкирского. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

20 ноября — какой сегодня праздник

Всемирный день ребенка. В эту дату 1959 года приняли Декларацию о правах ребенка, и праздник направлен на улучшение благополучия детей, а уже с 1990 года начали отмечать день вступления этих документов в силу. Именно 20 ноября во многих странах организации часто проводят различные благотворительные акции. По данным ООН, пандемия Covid-19 создала настоящий кризис в области прав ребенка.

Международный день педиатра также связан со Всемирным днем ребенка. Основная задача этих профессионалов — следить за состоянием маленьких пациентов и помогать им во время болезней. Традиционно День педиатра отмечается благотворительными акциями, медицинскими симпозиумами, конференциями. Во время таких мероприятий эксперты в этой области делятся друг с другом своими знаниями и опытом.

Явление иконы Божией Матери Взыграние Младенца — это большой праздник для верующих. К сожалению, ее оригинал считается утерянным. На иконе Младенец Иисус, который сидит на правой или левой руке Богородицы, тянется к лику Матери, касаясь ее щеки или подбородка.

20 октября также чтут память святого Федота Анкирского. История гласит, что он всячески помогал верующим, а в его гостиница служила в качестве убежища и больницей, когда началось гонение на христиан.

Именины 20 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Ян, Елизавета.

Приметы на 20 ноября

В народе 20 ноября называют Федотовым днем. Предки верили: какая погода сегодня, такой она будет и всю зиму.

лед на водоемах — к долгой и холодной зиме;

гололед на дорогах также предвещал скорое наступление морозов;

снег на Федота — к богатому урожаю;

если пошел снег — весной будет половодье.

Что нельзя делать 20 ноября

в этот день нельзя лениться, сегодня стоит сделать то, что давно откладывали на потом;

существовал запрет и для беременных, 20 ноября им не рекомендовалось ругаться или думать о ком-то плохо, иначе у ребенка могла быть тяжелая судьба;

нельзя сегодня вязать, чтобы не запутать свою судьбу;

беременным также запрещено есть на ходу в этот день.

Церковные праздники в ноябре 2021

В календаре на ноябрь 2021 есть много важных дат.

К примеру, уже с 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней. В этот период стоит отказаться от употребления пищи с мясом, рыбой, а также алкоголем.