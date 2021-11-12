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Всесвітній день боротьби з пневмонією та священномученика Зіновія: яке свято 12 листопада

12 Листопада 2021, 09:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Всесвітній день боротьби з пневмонією та священномученика Зіновія: яке свято 12 листопада

Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Мета свята – дати людям більше інформації про цю хворобу та шляхи її лікування.

Згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестри – мучениці Зіновії. Вони народилися в благополучній сім’ї і змалку служили Богу.

У дорослому віці Зіновій та Зіновія роздали все своє багатство біднякам. Бог нагородив їх умінням зцілювати.

У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.

День ангела 12 листопада

Іменини 12 листопада святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.

Народні прикмети на 12 листопада

  • Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
  • Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
  • Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
  • Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
  • Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Що не можна робити 12 листопада:

  • не можна не дотримуватися слова;
  • не можна ходити самому у лісі;
  • не можна топтати траву.

Календар свят

У календарі свят на листопад чимало святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Повний список свят на листопад 2021 можна подивитися у нашому матеріалі.

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