Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Мета свята – дати людям більше інформації про цю хворобу та шляхи її лікування.

Згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестри – мучениці Зіновії. Вони народилися в благополучній сім’ї і змалку служили Богу.

У дорослому віці Зіновій та Зіновія роздали все своє багатство біднякам. Бог нагородив їх умінням зцілювати.

У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.

День ангела 12 листопада

Іменини 12 листопада святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.

Народні прикмети на 12 листопада

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Що не можна робити 12 листопада:

не можна не дотримуватися слова;

не можна ходити самому у лісі;

не можна топтати траву.

Календар свят

У календарі свят на листопад чимало святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Повний список свят на листопад 2021 можна подивитися у нашому матеріалі.