Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Мета свята – дати людям більше інформації про цю хворобу та шляхи її лікування.
Згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестри – мучениці Зіновії. Вони народилися в благополучній сім’ї і змалку служили Богу.
У дорослому віці Зіновій та Зіновія роздали все своє багатство біднякам. Бог нагородив їх умінням зцілювати.
У народі цього дня було прийнято йти на полювання чи риболовлю. Вважалося, що якщо зловити хоча б одного звіра, то весь рік буде надалі вдалим.
День ангела 12 листопада
Іменини 12 листопада святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.
Народні прикмети на 12 листопада
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
Що не можна робити 12 листопада:
- не можна не дотримуватися слова;
- не можна ходити самому у лісі;
- не можна топтати траву.
Календар свят
У календарі свят на листопад чимало святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.
Повний список свят на листопад 2021 можна подивитися у нашому матеріалі.