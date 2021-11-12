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Всемирный день борьбы с пневмонией и священномученика Зиновия: какой праздник 12 ноября

12 ноября 2021, 09:04
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Всемирный день борьбы с пневмонией и священномученика Зиновия: какой праздник 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией. Цель праздника — дать людям больше информации об этой болезни и путях ее лечения.

Согласно церковному календарю в этот день чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Они родились в благополучной семье и с самого детств служили Богу.

Во взрослом возрасте Зиновий и Зиновия раздали все свое богатство беднякам. Бог наградил их умением исцелять.

В народе в этот день было принято идти на охоту или рыбалку. Считалось, что если поймать хотя бы одного зверя, то весь год будет в дальнейшем удачным.

День ангела 12 ноября

Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Народные приметы на 12 ноября:

  • Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.
  • Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
  • Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.
  • Если выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.
  • Услышать рано утром пение птиц — к холодам.

Что нельзя делать 12 ноября:

  • нельзя не держать слово;
  • нельзя ходить самому в лесу;
  • нельзя топтать траву.

Календарь праздников

В календаре праздников на ноябрь немало праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.

Полный список праздников на ноябрь 2021 можно посмотреть в нашем материале.

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