Сегодня, 12 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией. Цель праздника — дать людям больше информации об этой болезни и путях ее лечения.

Согласно церковному календарю в этот день чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Они родились в благополучной семье и с самого детств служили Богу.

Во взрослом возрасте Зиновий и Зиновия раздали все свое богатство беднякам. Бог наградил их умением исцелять.

В народе в этот день было принято идти на охоту или рыбалку. Считалось, что если поймать хотя бы одного зверя, то весь год будет в дальнейшем удачным.

День ангела 12 ноября

Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Народные приметы на 12 ноября:

Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.

Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.

Услышать рано утром пение птиц — к холодам.

Что нельзя делать 12 ноября:

нельзя не держать слово;

нельзя ходить самому в лесу;

нельзя топтать траву.

Календарь праздников

В календаре праздников на ноябрь немало праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.

Полный список праздников на ноябрь 2021 можно посмотреть в нашем материале.