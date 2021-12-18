19 грудня – не тільки улюблене свято дітлахів, День святого Миколая Чудотворця, а й дуже потужний магічний час для проведення обрядів та ритуалів, коли можна спробувати дізнатися свою майбутню долю.

Традиції на це свято дуже різноманітні, хоча деякі з них уже давно забуті. Наприклад, традиція найстарших господарів у селі збиратися і варити спеціальне пшеничне пиво, яким пригощали всіх односельчан.

Також до цього свята намагалися розрахуватись з усіма боргами, адже робити це під час різдвяних свят – великий гріх.

Звісно, головними звичаями було випікання пряників миколайчиків і ворожіння. З давніх-давен цього дня жінки та дівчата ворожили на свою майбутню долю і, головне, – на судженого.

Факти ICTV зібрали для вас найпопулярніші та найцікавіші ворожіння на день Святого Миколая.

Ворожіння на День святого Миколая

Сни

Сни в ніч перед святом вважаються віщими. Щоб здійснити свою мрію, напередодні дня Святого Миколая треба загадати бажання, поставити склянку з водою поруч із ліжком і лягти спати. Сновидіння, які насняться, треба обов’язково запам’ятати.

Ворожіння з дзеркалом

Для цього ритуалу потрібно дочекатися глибокої ясної ночі, коли видно місяць на небі. Взяти люстерко, і піднести його до вікна так, щоб було видно відображення місяця, тоді уважно стежте за відображенням. В якийсь момент вам може здаватися, що в дзеркалі видно не один місяць, а декілька. Порахуйте і запам’ятайте їх кількість – такою великою буде ваша майбутня родина.

Ворожіння на перехресті

Опівночі потрібно вийти на перехрестя й уважно дослухатися до звуків навколо. Якщо почуєте радісний сміх, наступний рік буде дуже вдалим – дівчина може вийти заміж; якщо плач чи інші безрадісні звуки – можливі проблеми в особистому житті.

Ворожіння на судженого

З каблучкою

Щоб дізнатись, чи вийде дівчина заміж цього року, наші предки ворожили на каблучці. Каблучка потрібна не абияка, вона має належати заміжній жінці, яка щаслива у шлюбі. Перстень надягають на власну волосину і тримають над склянкою з водою.

Якщо вдариться об стінку – дівчина не скоро вийде заміж, якщо швидко крутиться, не торкаючись склянки, – незабаром весілля. Якщо крутиться повільно – дівчина вийде заміж двічі.

Ворожіння на ім’я судженого

Щоб дізнатися ім’я майбутнього нареченого, потрібно нарізати папір на невеличкі смужки і на кожній написати по одному чоловічому імені. Важливо писати імена не роздумуючи. Потім папірці треба скрутити, покласти під подушку і перемішати. На ранок витягніть перший-ліпший шматочок, ім’я на ньому належатиме вашому майбутньому чоловіку.

Ворожіння на вишневій гілці

Для цього ритуалу потрібно більше часу, але почати його треба саме на святого Миколая.

Цього дня незаміжні дівчата мають зірвати вишневу гілку, поставити її в вазу з водою і доглядати. Якщо навесні вона розквітне – скоро весілля.