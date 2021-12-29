Часто буває таке, що в новорічну ніч (і навіть наступного дня, який для багатьох може стати важким) через святкування ми турбуємося, щоб не забути привітати свою сім’ю, друзів, колег і всіх-всіх-всіх із Новим роком.

Є простий вихід: можна просто привітати людей з прийдешнім Новим роком 2022. Зробити це можна за допомогою привітань, зібраних у цьому матеріалі. Якщо хочете чогось оригінальнішого, тоді озброюйтеся нашими листівками з прийдешнім Новим роком.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2022 у прозі

Новий рік — як чиста сторінка в книзі. Тож нехай у вас вона буде розписана щастям, радістю, здоров’ям та любов’ю! З прийдешнім Новим роком!

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Це свято вже на порозі, з прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе тільки найкраще та приємне. Бажаю радіти чистому снігу та зимовим пригодам, весняного натхнення та улюблених перших квітів, приголомшливого літнього відпочинку та чарівних зорепадів, веселих осінніх вогнищ і душевного листопада. Нехай наступний рік буде вдалим та благополучним!

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Нехай рік, що приходить, буде таким яскравим, як новорічні гірлянди і салюти, таким же гарним, як прикраси на новорічній ялинці, таким же веселим, як сам Новий рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радощів, а серце завжди гріє кохання!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай цього року реалізуються всі твої професійні таланти, розквітнуть особисті стосунки, а матеріальний достаток дозволить втілити у життя найнеймовірніші мрії!

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Вітаємо з прийдешнім Новим роком! Нехай новорічні свята пройдуть гладко, як і Новий 2022 рік! Удачі, здоров’я та щастя вам і всій вашій сім’ї.

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З прийдешнім! Бажаю виконання задуманих планів, легкого вирішення складних ситуацій, океану кохання, здоров’я, легкості у житті та відсутності проблем!

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З прийдешнім 2022 роком! Від щирого серця бажаємо гарного настрою, сімейного взаєморозуміння, гарних відносин з колегами, взаємного кохання і, звичайно ж, міцного здоров’я.

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В Новому році я бажаю вам святкового січня, яскравого лютого, успішного березня, безтурботного квітня, прибуткового травня та радощів, які триватимуть із червня до листопада, і на завершення – бадьорого грудня! З прийдешнім Новим роком!

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Зі святом! Бажаю щасливих змін у житті, навіть якщо вони будуть непередбачувані та ризиковані, немов Тигр — символ 2022 року. Нехай усі мрії та очікування збудуться, а оточення тільки радує. З Новим 2022 роком!

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Вітаю з прийдешнім та щиро бажаю не падати духом та обличчям в олів’є, відчувати сп’яніння від шампанського та щастя, управляти великими фінансами та жити з веселими піснями та ніжними романсами.

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Будь сильним, сміливим і яскравим, як Тигр, втілюй у життя всі свої плани, сподівайся тільки на хороше, гарно відпочинь у 2022-му. З прийдешнім Новим роком!

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Бажаю в новорічну ніч відірватися від душі, насолоджуватися життям і бути п’яним від думки про те, яким щасливим стане наступний рік. Усі мрії обов’язково здійсняться. З прийдешнім Новим роком!

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Нехай Бик забере з собою всю негоду, а Тигр принесе тільки щастя! До зустрічі наступного року, з прийдешнім!

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У наступному році бажаю побільше відпочинку (краще, звичайно ж, на Мальдівах), безліч смачної їжі (звісно, з дорогих ресторанів), побільше подорожей, взаємного кохання, а також міцного здоров’я!

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У 2022 році не бійся нічого — Тигр допоможе тобі стати сильнішим! Нехай новорічна ніч стане такою ж казковою, як і наступний рік. Успіхів у кар’єрі та особистому житті, затишної атмосфери в будинку, побільше радісних посмішок та щасливих днів, з прийдешнім Новим роком!

Листівки з прийдешнім Новим роком 2022

31 грудня – прекрасна та чарівна пора, останній день року. Напередодні нового року бажано підготувати квартиру до його зустрічі, підбити підсумки року, що минає, і розібратися з усіма незакінченими справами. Адже, як-то кажуть, як зустрінеш Новий рік — так його й проведеш, і це стосується не лише веселощів під бій курантів. Краще увійти в Новий рік без турбот і почати його з чистого аркуша. Вітаємо з новорічними святами!