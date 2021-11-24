Новий рік 2022 – завжди довгоочікуване свято. Готуватися до нього починають заздалегідь, купуючи ялинки, прикраси і подарунки.

Зазвичай, приблизно за місяць усі починають рахувати, скільки днів залишилось до Нового року 2022. Для когось це створює святковий настрій, хтось починає думати, що канікули або відпустка вже не за горами.

Для когось такий підрахунок допомагає підготуватися до новорічної ночі, підрахувати, чи вистачить часу, щоб купити все необхідне.

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А ще таймер з підрахунком днів до Нового року 2022 допоможе не загубитися в часі і розрахувати, коли і скільки потрібно відкласти грошей на подарунки для рідних і друзів. У нашому матеріалі ви завжди зможете перевірити, скільки днів залишилося до Нового року 2022 року.

Зустрічати Новий рік 2022 доведеться все ж в умовах карантину. Але це не привід засмучуватися.