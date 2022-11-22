Щороку, 27 листопада, у християн розпочинається Різдвяний піст. У народі його ще називають Пилиповим – на честь святого апостола Пилипа, пам’ять якого саме цього дня вшановують. Від цієї дати, впродовж 40 днів віряни намагаються очистити не лише тіло, а і душу. В цей період церква радить не лише обмежити споживання їжі, а й не лихословити, не вживати алкоголю та не відвідувати розважальні заходи. А ще – не можна гуляти весілля та вінчатися. Чи так це насправді, та чи внесла повномасштабна війна свої корективи до церковного канону? Про це та багато чого іншого ми запитали священника Православної церкви України, Георгія Коваленка.

– Отче Георгію, яке основне завдання Різдвяного посту? В чому його сенс?

– Будь-який піст має на меті – навчити людину перш за все себе обмежувати. Тобто, людина має вміти жити й у достатку, і свідомо від чогось відмовлятися. Особливо відмовлятися від того, що є їй некорисним, або навіть шкідливим чи гріховним. Це головна мета будь-якого посту. Але Різдвяний піст – він особливий, бо він перед Різдвом. І це час, коли ми маємо готувати подарунки Христу. І в нашій традиції, саме під час Різдвяного посту проходять дитячі свята – день Святого Миколая, тобто постійна тема благодійності лунає під час цього посту.

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Різдвяний піст – це піст добрих справ, благодійності, уваги до життя і дітей. І я думаю, що цим темам треба буде приділити особливу увагу. Особливо це актуально нині, під час війни, коли страждають діти, коли є люди, які потребують нашої допомоги. Саме для них ми маємо стати помічниками Святого Миколая і тими людьми, які вміють дарувати добро і захищати життя.

– Якщо йдеться про обмеження, що категорично забороняє церква робити під час посту?

– Церква не категорична у своїх обмеженнях щодо посту. Найкатегоричніша вимога – це відмовлятися від гріха і від того, що веде до гріха. Але людина має працювати з собою. Головне, що дає нам піст – вміння керувати своїм часом, своїм тілом та справами.

– Що заборонено вживати в їжу під час Різдвяного посту?

– Варто обмежити вживання м’ясної, молочної їжі, яєць. Все, що ви їсте, має бути від природи – на рослинній основі. Риба в цей піст дозволяється. Але з іншого боку, я думаю, що якраз війна – це той період, коли ми маємо бути зосереджені не стільки на їжі, скільки на власній душі й тому, як ми все сприймаємо. Піст – це вміння приборкати власну душу, власні зайві бажання, з миром прийняти ті обмеження, які не від нас залежать, якісь життєві негаразди. Вміти самим себе обмежувати. От дивіться, нас зараз влада закликає обмежити споживання електроенергії. І це має бути свідомим рішенням. Це вам приклад, що таке піст. Не чекати, коли тебе відключать повністю, а вміти себе обмежити самостійно. Самому вміти контролювати свої бажання чи потреби, і я думаю, що ця практика посту навчає людину, навіть з точки зору звичайної побутової, жити в складних умовах.

Людина, яка вміє постувати, яка вміє себе обмежувати самостійно – вона легше переживає ті періоди, коли вона обмежена в чомусь ззовні. А ще – цьогоріч буде цікавий для нас досвід, бо Православна церква України благословила дозвіл тим парафіям, які бажають святкувати Різдво 25 грудня. Цього дня піст припиняється для тих, хто його святкуватиме. Хоча я впевнений, що ті самі люди будуть святкувати й 7 січня.

– А чи можна під час посту гуляти весілля, вінчатися, хрестити дитину?

– Під час посту весілля зазвичай не звершується. Тобто, весілля під час посту не святкується. Всі інші таїнства – хрещення, поминання й інше – звершується. Але знову ж таки – війна накладає на нас особливу історію. І коли це молода пара, яка хоче одружитися перед тим, як хлопець чи дівчина підуть на фронт, то треба дивитися кожен випадок окремо. Я думаю, що церква так само розглядатиме ці ситуації. Якщо це історія, пов’язана з війною, і є певні небезпеки, то церква буде звершувати й благословляти людей. У тому числі й шлюб. Ще Господь казав – субота для людини, а не людина для суботи. Так само і піст для людини, а не людина для посту. Те, що церква не може дозволяти й ніколи не дозволить – це право на гріх, тобто гріх не буде благословенним. Але якщо мова йде про якісь потреби людські, які, наприклад, не відповідають традиціям посту, то тут все може бути у любові й порозумінні вирішено.

– А можна під час посту дивитися телевізор і слухати музику?

– Церква не забороняє дивитися телевізор і слухати музику. Але церква закликає обмежити кількість часу, проведеного перед телевізором. Більш того, церква закликає обрати потрібну і необхідну інформацію, а не просто розважальний контент переглядати. Що стосується музики, то якраз піст Різдвяний – це час вчити колядки, щедрівки, пісні, пов’язані зі Святим Миколаєм. Особисто я під час посту зазвичай слухав світові різдвяні пісні, а вже після 7 січня і до Водохрещі — український контент.

– Як починати й закінчувати день під час посту? Чи є якісь особливі правила?

– Під час посту день не має відрізнятися від звичайних. Ранок ми починаємо з молитви і нею ж завершуємо день. Але варто враховувати, що під час посту важливо бути зосередженим не на земних справах, не на власних справах, а на власній душі. Значить – бути уважним до того, що відбувається у нас. І молитва нас має налаштувати на те, щоб впродовж дня ми були тими, хто ділиться добром, а не сіє зло. Хто ділиться любов’ю, спокоєм та внутрішнім миром, а не створює колотнечу навколо себе.

– Чи можна бажати смерті ворогу? Чи є це гріхом?

– Ненависть треба вміти приборкати й направити на конструктивну дію. Ненависть руйнує людину зсередини. Той, хто може захищати й робить цю роботу військову – ми їх всіх підтримуємо – це їхня робота. А коли ти сидиш вдома і тебе ненависть роздирає, то треба, напевно, зібрати себе і почати щось робити для того, щоб допомагати захищати країну, чи робити щось, щоб допомагати тим, хто поруч. І таким чином, цю енергію ненависті приборкати й направити у щось більш конструктивне. Це постійна практика – вміти приборкати себе всередині, вміти перетворити свою негативну енергію на позитивну. І це також, до речі, одне із завдань посту.

Багато вірян на Різдвяний піст дотримуватимуться обмежень у їжі. Без календаря не обійтися – різні правила на різні дні можуть легко заплутати навіть тих, хто дотримується традицій не перший рік. Календар по днях на Різдвяний піст 2022-2023 можна знайти на Фактах ICTV.