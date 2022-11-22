Каждый год, 27 ноября, у христиан начинается Рождественский пост. В народе его еще называют Филипповым – в честь святого апостола Филиппа, память которого именно в этот день чтят. От этой даты на протяжении 40 дней верующие пытаются очистить не только тело, но и душу. В этот период церковь советует не только ограничить потребление пищи, но и не злословить, не употреблять алкоголь и не посещать развлекательные мероприятия. А еще – нельзя гулять свадьбу и венчаться. Так ли это на самом деле и внесла ли полномасштабная война свои коррективы в церковный канон? Об этом и многом другом мы спросили священника Православной церкви Украины, Георгия Коваленко.

— Отец Георгий, какова основная задача Рождественского поста? В чем его смысл?

— Любой пост имеет целью – научить человека прежде всего себя ограничивать. То есть человек должен уметь жить и в достатке, и сознательно от чего-то отказываться. Особенно отказываться от того, что ему бесполезно, вредно, или даже греховно. Это главная цель любого поста. Но Рождественский пост – он особенный, потому что он перед Рождеством. И это время, когда мы должны готовить подарки Христу. И в нашей традиции именно во время Рождественского поста проходят детские праздники – день Святого Николая, то есть постоянная тема благотворительности звучит во время этого поста.

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Рождественский пост – это пост добрых дел, благотворительности, внимания к жизни и детям. И я думаю, что этим темам нужно будет уделить особое внимание. Особенно это актуально сейчас, во время войны, когда страдают дети, когда есть люди, нуждающиеся в нашей помощи. Именно для них мы должны стать помощниками Святого Николая и людьми, умеющими даровать добро и защищать жизнь.

— Если речь идет об ограничениях, что категорически запрещает церковь делать во время поста?

— Церковь не категорична в своих ограничениях по посту. Самое категоричное требование – отказываться от греха и от того, что ведет ко греху. Но человек должен работать с собой. Главное, что дает нам пост – умение управлять своим временем, своим телом и делами.

– Что запрещено употреблять в пищу во время Рождественского поста?

— Следует ограничить употребление мясной, молочной пищи, яиц. Все, что вы едите, должно быть от природы – на растительной основе. Рыба в этот пост разрешается. Но с другой стороны, я думаю, что как раз война – это тот период, когда мы должны быть сосредоточены не столько на еде, сколько на собственной душе и как мы все воспринимаем. Пост – это умение обуздать собственную душу, лишние желания, с миром принять те ограничения, которые не от нас зависят, какие-то жизненные невзгоды. Уметь самих себя ограничивать. Вот смотрите, нас сейчас власти призывают ограничить потребление электроэнергии. И это должно быть сознательным решением. Это вам пример того, что такое пост. Не ждать, когда тебя отключат полностью, а уметь себя ограничить самостоятельно. Самому уметь контролировать свои желания или потребности, и я думаю, что эта практика поста учит человека, даже с точки зрения обычной бытовой, жить в сложных условиях.

Человек, умеющий поститься, умеющий себя ограничивать самостоятельно — он легче переживает те периоды, когда он ограничен в чем-то извне. А еще — в этом году будет интересный нам опыт, потому что Православная церковь Украины благословила разрешение тем приходам, которые желают праздновать Рождество 25 декабря. В этот день пост прекращается для тех, кто будет его праздновать. Хотя я уверен, что те же люди будут праздновать и 7 января.

– А можно ли во время поста гулять свадьбу, венчаться, крестить ребенка?

— Во время поста свадьба обычно не совершается. То есть свадьба во время поста не празднуется. Все остальные таинства – крещение, поминовение и прочее – совершается. Но опять же – война накладывает на нас особую историю. И когда это молодая пара, которая хочет жениться перед тем, как парень или девушка уйдут на фронт, нужно смотреть каждый случай отдельно. Я думаю, что церковь будет так же рассматривать эти ситуации. Если эта история связана с войной и есть определенные опасности, то церковь будет совершать и благословлять людей. В том числе и брак. Еще Господь говорил – суббота для человека, а не человек для субботы. Так же и пост для человека, а не человек для поста. То, что церковь не может разрешать и никогда не позволит – это право на грех, то есть грех не будет благословенным. Но если речь идет о потребностях человеческих, которые, например, не соответствуют традициям поста, то здесь все может быть в любви и понимании решено.

– А можно во время поста смотреть телевизор и слушать музыку?

– Церковь не запрещает смотреть телевизор и слушать музыку. Но церковь призывает ограничить количество времени, проведенного перед телевизором. Более того, церковь призывает выбрать нужную и необходимую информацию, а не просто развлекательный контент просматривать. Что касается музыки, то как раз Рождественский пост — это время учить колядки, щедривки, песни, связанные со Святым Николаем. Лично я во время поста обычно слушал мировые рождественские песни, а уже после 7 января и до Крещения — украинский контент.

– Как начинать и заканчивать день во время поста? Есть ли какие-то особые правила?

– Во время поста день не должен отличаться от обычных. Утро мы начинаем с молитвы и ею же завершаем день. Но следует учитывать, что во время поста важно сосредоточиться не на земных делах, не на собственных делах, а на собственной душе. Значит – быть внимательным к тому, что происходит у нас. И молитва нас должна настроить на то, чтобы в течение дня мы были теми, кто делится добром, а не сеет зло. Кто делится любовью, спокойствием и внутренним миром, а не создает потасовку вокруг себя.

– Можно ли желать смерти врагу? Является ли это грехом?

– Ненависть нужно уметь обуздать и направить на конструктивное действие. Ненависть разрушает человека изнутри. Тот, кто может защищать и делает эту военную работу – мы их всех поддерживаем – это их работа. А когда ты сидишь дома и тебя ненависть раздирает, то надо наверняка собрать себя и начать что-то делать для того, чтобы помогать защищать страну, или делать что-то, чтобы помогать рядом. И таким образом, эту энергию ненависти обуздать и направить во что-то более конструктивное. Это постоянная практика – уметь обуздать себя внутри, уметь превратить свою негативную энергию в положительную. И это тоже, кстати, одна из задач поста.

Многие верующие на Рождественский пост будут придерживаться ограничений в еде. Без календаря не обойтись — различные правила на разные дни могут легко запутать даже тех, кто следует традициям не первый год. Календарь по дням на Рождественский пост 2022-2023 можно найти на Фактах ICTV.