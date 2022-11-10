Рождественский пост — серьезное испытание для верующих, требующее не только самоотдачи, но и желания очиститься. Это касается не только тела, но и головы — Рождество стоит встречать с позитивными мыслями и верой.

Чаще всего возникают вопросы касательно еды — и хотя многие знают, что нужно исключать из рациона на 40 дней, в этот период действуют некоторые нюансы, которые зависят от дня недели. Можно легко запутаться, если не пользоваться календарем.

Календарь по дням на Рождественский пост поможет придерживаться ограничений в еде.

Список запрещенных продуктов довольно прост — нельзя есть мясо, молоко, яйца, а также их производные – колбасы, копчености, сыры, сливочное масло, сметану и сдобу.

И хотя рыбу употреблять можно, но только в определенные дни. Аналогично и с едой, которую варили, тушили или жарили. В некоторые дни можно употреблять только сырую еду — к этому стоит быть готовым.

28 ноября, понедельник – горячая пища без масла;

29 ноября, вторник – горячая пища с маслом, рыба;

30 ноября, среда – сухоядение;

1 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;

2 декабря, пятница – сухоядение;

3 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;

4 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;

5 декабря, понедельник – горячая пища без масла;

6 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;

7 декабря, среда – сухоядение

8 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;

9 декабря, пятница – сухоядение;

10 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;

11 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;

12 декабря, понедельник — горячая пища без масла;

13 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;

14 декабря, среда – сухоядение

15 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;

16 декабря, пятница – сухоядение;

17 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;

18 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;

19 декабря, понедельник – горячая пища без масла;

20 декабря, вторник – горячая пища с маслом;

21 декабря, среда – сухоядение;

22 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;

23 декабря, пятница – сухоядение;

24 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;

25 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;

26 декабря, понедельник – горячая пища без масла;

27 декабря, вторник – горячая пища с маслом;

28 декабря, среда – сухоядение;

29 декабря, четверг – горячая пища с маслом;

30 декабря, пятница – сухоядение;

31 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;

1 января, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;

2 января, понедельник – сухоядение;

3 января, вторник – горячая пища без масла;

4 января, среда – сухоядение;

5 января, четверг – горячая пища без масла;

6 января, пятница – строгий пост до первой звезды;

7 января, суббота — Рождество.

Впрочем, соблюдать пост может далеко не каждый. Есть ограничения, которых стоит придерживаться — это касается беременных и детей. Какие правила и запреты на Рождественский пост 2022, можно узнать на Фактах ICTV.