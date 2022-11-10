Рождественский пост — серьезное испытание для верующих, требующее не только самоотдачи, но и желания очиститься. Это касается не только тела, но и головы — Рождество стоит встречать с позитивными мыслями и верой.
Чаще всего возникают вопросы касательно еды — и хотя многие знают, что нужно исключать из рациона на 40 дней, в этот период действуют некоторые нюансы, которые зависят от дня недели. Можно легко запутаться, если не пользоваться календарем.
Календарь по дням на Рождественский пост поможет придерживаться ограничений в еде.
Список запрещенных продуктов довольно прост — нельзя есть мясо, молоко, яйца, а также их производные – колбасы, копчености, сыры, сливочное масло, сметану и сдобу.
И хотя рыбу употреблять можно, но только в определенные дни. Аналогично и с едой, которую варили, тушили или жарили. В некоторые дни можно употреблять только сырую еду — к этому стоит быть готовым.
- 28 ноября, понедельник – горячая пища без масла;
- 29 ноября, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
- 30 ноября, среда – сухоядение;
- 1 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
- 2 декабря, пятница – сухоядение;
- 3 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
- 4 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
- 5 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
- 6 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
- 7 декабря, среда – сухоядение
- 8 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
- 9 декабря, пятница – сухоядение;
- 10 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
- 11 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;
- 12 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 13 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
- 14 декабря, среда – сухоядение
- 15 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
- 16 декабря, пятница – сухоядение;
- 17 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
- 18 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;
- 19 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
- 20 декабря, вторник – горячая пища с маслом;
- 21 декабря, среда – сухоядение;
- 22 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
- 23 декабря, пятница – сухоядение;
- 24 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
- 25 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
- 26 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
- 27 декабря, вторник – горячая пища с маслом;
- 28 декабря, среда – сухоядение;
- 29 декабря, четверг – горячая пища с маслом;
- 30 декабря, пятница – сухоядение;
- 31 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
- 1 января, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
- 2 января, понедельник – сухоядение;
- 3 января, вторник – горячая пища без масла;
- 4 января, среда – сухоядение;
- 5 января, четверг – горячая пища без масла;
- 6 января, пятница – строгий пост до первой звезды;
- 7 января, суббота — Рождество.
Впрочем, соблюдать пост может далеко не каждый. Есть ограничения, которых стоит придерживаться — это касается беременных и детей. Какие правила и запреты на Рождественский пост 2022, можно узнать на Фактах ICTV.