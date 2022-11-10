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Что можно есть в Рождественский пост 2022-2023: календарь по дням

10 ноября 2022, 11:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пост
Источник: Pexels

Рождественский пост — серьезное испытание для верующих, требующее не только самоотдачи, но и желания очиститься. Это касается не только тела, но и головы — Рождество стоит встречать с позитивными мыслями и верой.

Чаще всего возникают вопросы касательно еды — и хотя многие знают, что нужно исключать из рациона на 40 дней, в этот период действуют некоторые нюансы, которые зависят от дня недели. Можно легко запутаться, если не пользоваться календарем.

Календарь по дням на Рождественский пост поможет придерживаться ограничений в еде.

Список запрещенных продуктов довольно прост — нельзя есть мясо, молоко, яйца, а также их производные – колбасы, копчености, сыры, сливочное масло, сметану и сдобу.

И хотя рыбу употреблять можно, но только в определенные дни. Аналогично и с едой, которую варили, тушили или жарили. В некоторые дни можно употреблять только сырую еду — к этому стоит быть готовым.

Календар на Різдвяний піст 2022

  • 28 ноября, понедельник – горячая пища без масла;
  • 29 ноября, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
  • 30 ноября, среда – сухоядение;
  • 1 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
  • 2 декабря, пятница – сухоядение;
  • 3 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
  • 4 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
  • 5 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
  • 6 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
  • 7 декабря, среда – сухоядение
  • 8 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
  • 9 декабря, пятница – сухоядение;
  • 10 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
  • 11 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;
  • 12 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 13 декабря, вторник – горячая пища с маслом, рыба;
  • 14 декабря, среда – сухоядение
  • 15 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
  • 16 декабря, пятница – сухоядение;
  • 17 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
  • 18 декабря, воскресенье — горячая пища с маслом, рыба, вино;
  • 19 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
  • 20 декабря, вторник – горячая пища с маслом;
  • 21 декабря, среда – сухоядение;
  • 22 декабря, четверг – горячая пища с маслом, рыба;
  • 23 декабря, пятница – сухоядение;
  • 24 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
  • 25 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
  • 26 декабря, понедельник – горячая пища без масла;
  • 27 декабря, вторник – горячая пища с маслом;
  • 28 декабря, среда  – сухоядение;
  • 29 декабря, четверг – горячая пища с маслом;
  • 30 декабря, пятница – сухоядение;
  • 31 декабря, суббота – горячая пища с маслом, рыба;
  • 1 января, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, вино;
  • 2 января, понедельник – сухоядение;
  • 3 января, вторник – горячая пища без масла;
  • 4 января, среда – сухоядение;
  • 5 января, четверг – горячая пища без масла;
  • 6 января, пятница – строгий пост до первой звезды;
  • 7 января, суббота — Рождество.

Впрочем, соблюдать пост может далеко не каждый. Есть ограничения, которых стоит придерживаться — это касается беременных и детей. Какие правила и запреты на Рождественский пост 2022, можно узнать на Фактах ICTV.

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