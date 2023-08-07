В Україні може з’явитися ще одне свято – це День подяки. Важлива подія може припадати на 22 жовтня, якщо ідею ухвалять.

Таку ідею просуває нардеп Георгій Мазурашу за допомогою законопроєкту №9574.

У пояснювальній записці йдеться про важливість впровадження такого свята – це допоможе висловлювати подяку на загальнонаціональний рівень.

– Кожна людина отримає офіційну можливість висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити, – повідомляється в документі.

22 жовтня також обрано для свята невипадково – осінь і врожай овочів та фруктів сприятиме святкуванню за пишним столом у родинному колі. До того ж, на цей осінній день у світі припадає День змін на краще.

– Він присвячений тому, щоб допомогти зробити життя кращим – свято логічно поєднується з ідеєю Дня подяки, – додав Мазурашу.

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Нещодавно в Україні затвердили закон про перенесення низки свят. Так, уже з 1 вересня 2023 за новими датами відзначатимуть Різдво, День захисників і захисниць України та День Української Державності. Щонайменше два свята цього року відзначатимуть по-новому.