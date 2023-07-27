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Тепер офіційно: у ПЦУ затвердили перехід на новий календар

27 Липня 2023, 16:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Великдень, церква, Вербна неділя
Джерело: Depositphotos

Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Тепер віряни відзначатимуть свята за новими датами.

Відомо, що рішення затвердили під час Помісного Собору Православної Церкви України, який відбувся в Софії Київській.

Примітно, що раніше вже була інформація про ухвалення рішення переходу на новий календар – про це стало відомо ще 24 травня цього року, після голосування Архієрейського собору.

Однак, самі зміни в календарі набудуть чинності після закінчення свят, пов’язаних із Великоднем 2023 року. Уже з 1 вересня православні християни відзначатимуть свята за новими датами. Серед найвідоміших змін – Різдво 25 грудня, Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня замість 14 числа, та Миколая Чудотворця 6 грудня замість 19 числа.

Під зміни також внесли оновлення і в державні свята – 14 липня Рада змінила дати Дня захисників і захисниць України та Дня Української Державності. Мета змін – позбутися російської спадщини у святкуванні важливих подій для нашої України.

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Джерело
Укрінформ
Теги
Календар Церковні свята
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