В Украине может появиться еще один праздник — это День благодарения. Важное событие может припадать на 22 октября, если идею примут.

Такую идею продвигает нардеп Георгий Мазурашу с помощью законопроекта №9574.

В пояснительной записке говорится о важности внедрения такого праздника — это поможет вынести благодарность на общенациональный уровень.

— Каждый человек получит официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать, — сообщается в документе.

22 октября также выбрано для праздника неслучайно — осень и урожай овощей и фруктов будет способствовать празднованию за пышным столом в кругу семьи. К тому же, на этот осенний день в мире приходится День перемен к лучшему.

— Он посвящен тому, чтобы помочь сделать жизнь лучше — праздник логично сочетается с идеей Дня благодарения, — добавил Мазурашу.

А что думаете вы касательно праздника? Свои мысли вы можете озвучить в комментариях Facebook-страницы Факты ICTV.

Недавно в Украине утвердили закон о перенесении ряда праздников. Так, уже с 1 сентября 2023 года по новым датам будут отмечаться Рождество, День защитников и защитниц Украины и День Украинской Государственности. Как минимум два праздника в этом году будут отмечаться по-новому.