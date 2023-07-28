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Різдво – 25 грудня: Зеленський підписав закон про перенесення низки свят

28 Липня 2023, 15:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зеленський пропонує змінити дату Різдва та ще двох свят

Володимир Зеленський підписав закон про перенесення святкування Різдва 25 грудня. Зміни також стосуються ще двох державних свят.

Президент України підписав закон №9431 28 липня. До цього Рада ухвалила зміни. Сам законопроєкт ініціював Володимир Зеленський, який і озвучив мотиви такого рішення.

Як виявилося, цей крок необхідний для відмови від російської спадщини нав’язування святкування важливих подій. Нові дати трьох свят будуть тісно пов’язані з українськими традиціями і церковними святами.

Крім Різдва, яке замість 6 січня відзначатимуть 25 грудня, під зміни потрапили День захисників і захисниць України – з 14 жовтня на 1 жовтня, і День Української Державності – з 28 липня на 15 липня.

Зміни набудуть чинності вже з 1 вересня 2023 року, тож цього року щонайменше два свята припадуть на оновлені дати.

Не тільки Різдво відзначатимуть за новими правилами – 27 липня в ПЦУ затвердили перехід на новий календар. Зміни також набудуть чинності вже з 1 вересня, тож частину свят буде оновлено вже до кінця року.

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