Володимир Зеленський підписав закон про перенесення святкування Різдва 25 грудня. Зміни також стосуються ще двох державних свят.

Президент України підписав закон №9431 28 липня. До цього Рада ухвалила зміни. Сам законопроєкт ініціював Володимир Зеленський, який і озвучив мотиви такого рішення.

Як виявилося, цей крок необхідний для відмови від російської спадщини нав’язування святкування важливих подій. Нові дати трьох свят будуть тісно пов’язані з українськими традиціями і церковними святами.

Крім Різдва, яке замість 6 січня відзначатимуть 25 грудня, під зміни потрапили День захисників і захисниць України – з 14 жовтня на 1 жовтня, і День Української Державності – з 28 липня на 15 липня.

Зміни набудуть чинності вже з 1 вересня 2023 року, тож цього року щонайменше два свята припадуть на оновлені дати.

Не тільки Різдво відзначатимуть за новими правилами – 27 липня в ПЦУ затвердили перехід на новий календар. Зміни також набудуть чинності вже з 1 вересня, тож частину свят буде оновлено вже до кінця року.