Страсна (Велика) субота – день доброти, примирення і всепрощення. У цей день необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.

Велика субота 2022 припадає на 23 квітня. Це водночас і скорботний, і радісний день для вірян перед Великоднем.

Традиційно у Велику суботу завершується Великий піст, який триває 48 днів.

Страсну суботу в народі називають ще Тихою – через те, що в цей день не можна розважатися та сваритися.

Ще одна назва Великої суботи — Крашальна. Цього дня господині беруться за підготовку крашанок, а також пасок на Великдень. У цей день досі зберігаються обмеження Великого посту, тому продукти, які готують для святкового столу, їсти категорично не можна.

У Велику суботу заведено також збирати великодній кошик, у якому обов’язково мають бути крашанки та паски. Часто господині накривають свої кошики вишитими рушниками.

У цей день жінки також прикрашають будинки гілками молодих дерев і свіжими квітами – символи нового початку і відродження життя.

Щороку в суботу перед Великоднем в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати одне з головних чудес православної церкви.

У Велику суботу віряни залишають вдома на столах мале частування, а згодом йдуть до церкви на вечірню службу. Рівно опівночі починається хресна хода, після неї – служба.

Повернувшись додому з церкви, люди куштують освячені паски та лягають спати. Уже зранку неділі починається справжнє великоднє свято.

Що ще не можна робити у Велику суботу:

не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;

не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу;

не можна пити алкоголь;

не можна танцювати і співати;

необхідно утриматися від інтимної близькості;

не можна рибалити чи полювати;

заборонено прибирати вдома, прасувати та прати речі;

не можна митися;

варто утриматися від будівельних та інших фізичних робіт.

У цей день не можна відмовляти людям у проханнях. Також у Велику суботу не згадують покійних і не ходять на кладовище.

Нагадаємо, через воєнний стан святкувати Великдень 2022 українцям доведеться не так, як зазвичай.

Зважаючи на постійні обстріли Росією мирних українських міст, вірянам радять приєднатися з молитвою до Великодніх служб онлайн.

Тим, хто планує піти на службу, радять уникати скупчень, а також утриматися від фото та стрімів біля храмів.