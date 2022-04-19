Фарбувати яйця на Великдень люблять і дорослі, і діти. Пропонуємо вам зробити яскраві крашанки на Великдень із натуральних барвників.

Можливо вони не дадуть такого яскравого відтінку яйцям як хімічні аналоги, проте вони точно менш шкідливі. Більше того, продукти для приготування натуральних барвників є в кожному домі.

Розповідаємо, як зробити сім натуральних харчових барвників для яєць на Великдень.

Чим фарбувати яйця в жовтий колір

Щоб зробити жовті яйця, відваріть їх у воді з лушпинням цибулі, морквою, насінням кмину чи ромашкою. Більш насичений колір вийде з коричневими яйцями.

Варіть куркуму 15 хвилин у воді, а згодом занурьте туди яйця.

Ще один спосіб – додайте у 1 літр води 3 столові ложки куркуми та терту моркву. Варіть 30 хвилин.

Чим фарбувати яйця в рожевий колір

Аби зробити яйця рожевими, додайте у воду 4 склянки нарізаного сирого буряка.

Спершу яйця матимуть більш коричневий відтінок, однак коли висохнуть, побачите приємну пастель.

Чим фарбувати яйця у синій колір

Щоб пофарбувати яйця у синій колір, додайте у воду 3 склянки нарізаної червонокачанної (фіолетової) капусти.

Уже за 30 хвилин у цьому розчині яйце стане блакитним.

Щоб досягти більш глибокого відтінку, залиште крашанки в барвнику та поставте на ніч у холодильник.

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Чим фарбувати яйця у фіолетовий колір

Зробити фіолетові крашанки допоможуть фіалки. Залийте квіти гарячою водою (можна використати засушені) та залиште настоятися на декілька годин. Коли вода стане фіолетовою, занурьте в неї яйця і залиште на ніч.

Лавандовий відтінок можна створити, якщо додати в харчовий барвник 2 столові ложки лимонного соку.

Чим фарбувати яйця у помаранчевий колір

Пофарбувати яйця у помаранчевий допоможе лушпиння цибулі. Додайте 4 склянки цибулиння у воду і поставте варити в ньому яйця.

Якщо хочете отримати більш яскравий відтінок, просто залиште яйця на ніч у холодильнику в цьому розчині.

Ще один спосіб зробити яйця помаранчевими – додати 4 столові ложки паприки у склянку води та варити яйця 30 хвилин.

Якщо маєте морквяний сік, замочіть у ньому яйця із додаванням куркуми.

Чим фарбувати яйця у червоний колір

Харчовий барвник червоного кольору можна отримати з вишні. Проваріть кору чи гілочки вишні та дайте настоятися кілька годин. Процідіть відвар і варіть у ньому яйця.

Чим міцнішим буде відвар, тим насиченішим буде колір. Слабкий відвар пофарбує яйця у рожевий відтінок.

Чим фарбувати яйця у зелений колір

Пофарбувати крашанки в зелений колір можна кількома способами. Найчастіше використовують петрушку, шпинат, кропиву.

Можна відварити яйця у настої сушеної кропиви з розрахунком 3 столові ложки подрібненої трави на 1 літр води.

Або подрібнити шпинат (можна заморожений) і залити його водою. Варимо яйця 30 хвилин, а згодом даємо охолонути.

Також пофарбувати яйця в зелений колір можна за допомогою чаю. Заваріть 2 столові ложки крупнолистового зеленого чаю на 0,5 літра води. Дайте 5 хвилин настоятися, а згодом покладіть у чай на 15-20 хвилин яйця.

Якщо колір буде слабкий, повторіть занурення ще на 15-20 хвилин, проваріть у чаї або залиште в розчині на ніч.