Красить яйца на Пасху любят и взрослые, и дети. Предлагаем вам сделать яркие крашенки на Пасху из натуральных красителей.

Возможно, они не дадут такого яркого оттенка яйцам как химические аналоги, однако они точно менее вредны. Более того, продукты для приготовления натуральных красителей есть в каждом доме.

Рассказываем, как сделать семь натуральных пищевых красителей для яиц на Пасху.

Чем окрашивать яйца в желтый цвет

Чтобы сделать желтые яйца, отварите их в воде с луковой шелухой, морковью, семенами тмина или ромашкой. Более насыщенный цвет получится с коричневыми яйцами.

Варите куркуму 15 минут в воде, а затем погрузите туда яйца.

Еще один способ – добавьте в 1 литр воды 3 столовых ложки куркумы и тертую морковь. Варить 30 минут.

Чем окрашивать яйца в розовый цвет

Чтобы сделать яйца розовыми, добавьте в воду 4 стакана нарезанной сырой свеклы.

Сначала яйца будут более коричневого оттенка, однако когда высохнут, увидите приятную пастель.

Чем красить яйца в синий цвет

Чтобы покрасить яйца в синий цвет, добавьте в воду 3 стакана нарезанной краснокочанной (фиолетовой) капусты.

Уже через 30 минут в этом растворе яйцо станет голубым.

Чтобы добиться более глубокого оттенка, оставьте пасхальные яйца в красителе и поставьте на ночь в холодильник.

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Чем красить яйца в фиолетовый цвет

Сделать фиолетовые пасхальные яйца помогут фиалки. Залейте цветы горячей водой (можно использовать засушенные) и оставьте настояться на несколько часов. Когда вода станет фиолетовой, окуните в нее яйца и оставьте на ночь.

Лавандовый оттенок можно создать, если добавить в пищевой краситель 2 столовых ложки лимонного сока.

Чем красить яйца в оранжевый цвет

Покрасить яйца в оранжевый поможет луковая шелуха. Добавьте 4 стакана луковой шелухи в воду и поставьте варить в ней яйца.

Если вы хотите получить более яркий оттенок, просто оставьте яйца на ночь в холодильнике в этом растворе.

Еще один способ сделать яйца оранжевыми – добавить 4 столовых ложки паприки в стакан воды и варить яйца 30 минут.

Если у вас есть морковный сок, замочите в нем яйца с добавлением куркумы.

Чем красить яйца в красный цвет

Пищевый краситель красного цвета можно получить из вишни. Проварите кору или веточки вишни и дайте несколько часов настояться. Процедите отвар и варите в нем яйца.

Чем крепче будет отвар, тем насыщеннее будет цвет. Слабый отвар выкрасит яйца в розовый оттенок.

Чем окрашивать яйца в зеленый цвет

Покрасить крашенки в зеленый цвет можно несколькими способами. Чаще используют петрушку, шпинат, крапиву.

Можно отварить яйца в настое сушеной крапивы с расчетом 3 столовых ложки измельченной травы на 1 литр воды.

Или измельчить шпинат (можно замороженый) и залить его водой. Варим яйца 30 минут, а потом даем остыть.

Также покрасить яйца в зеленый цвет можно с помощью чая. Заварите 2 столовых ложки крупнолистового зеленого чая на 0,5 литра воды. Дайте 5 минут настояться, а потом положите в чай ​​на 15-20 минут яйца.

Если цвет будет слабым, повторите погружение еще на 15-20 минут, проварите в чае или оставьте в растворе на ночь.