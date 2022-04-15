Великдень 2022 християни східного обряду святкуватимуть 24 квітня. Підготовка розпочинається за тиждень до свята – кожен день передбачає низку справ.

Тож коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень?

Як правило, у Чистий четвер не тільки займаються прибиранням, а й готують паски та фарбують яйця. Робити це краще в обід після основного прибирання.

Якщо не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то пекти паску та фарбувати яйця можна також у суботу перед Великоднем.

Саме у цей день закінчують підготовку до святкування і готують святкові страви.

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Крім традицій, на Великдень існує чимало заборон. У цей день не можна сваритися, працювати та прибирати.

Крім того, на Великдень краще відмовитися від вінчання, любовних втіх, а також поїздок на кладовище.