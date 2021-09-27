В ОП розкрили деталі підготовки до 30-річчя незалежності

Офіс президента України опублікував фільм, в якому розповідається, як проходила підготовка святкових заходів до 30-річчя незалежності України. Як розповіли організатори, готуватися до цієї дати керівництво країни почало ще за рік до події.

– Президент поставив завдання, що 30 років незалежності – це не просто дата, не якесь маленьке свято. Це величезне свято, і давайте зробимо так, щоб воно запам’яталося на багато років. Щоб світ побачив Україну, щоб всі зрозуміли, що це величезне свято, і нам є чим пишатися, – розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

У фільмі зазначається, що на честь 30-ї річниці незалежності Україну вперше за короткий проміжок часу відвідала така велика кількість світових лідерів, президентів, прем’єрів, спікерів, дипломатів, міністрів закордонних справ тощо. Це показало авторитет України на міжнародній арені.

– Ми показали, що Україна не є бідною родичкою, або постійним прохачем. Ми показали за ці дні, що Україну поважають. Ми держава, яка веде за собою, а не приєднується до інших. Держава, що є не жертвою, а рятівником, – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, після святкування відбувся візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, і всі відчули, як змінилося ставлення до України.

Кримська платформа, яку провели у святкові дні, стала для України викликом. Вона зібрала 46 делегацій з усього світу. Спочатку світові партнери були налаштовані скептично, тому що не розуміли, куди Україна веде їх.

– Я пам’ятаю перші реакції наших партнерів. І як вони потім змінювались: від скептицизму до повної підтримки. Безумовно, я пишаюся Україною в цей момент і кожним, хто долучився, аби отримати такий результат, – зазначив Дмитро Кулеба.

Офіс Кримської платформи площею близько 600 кв. м побудували за два місяці. Голова ОП Андрій Єрмак додав, що це платформа не на один день, вона живе кожного дня.

Крім того, під час святкування Дня Незалежності відбувся перший у світі саміт Перших леді та джентльменів. Як зазначила перша леді України Олена Зеленська, подібних майданчиків у форматі навіть бесід або дискусій до цього не існувало.

– Перша леді або джентльмен – це насамперед громадський діяч, який має великий спектр діяльності, про яку часто не знають за межами їхніх країн. Є проекти, якими можна ділитися, є проекти, які можна об’єднувати для того, щоб робити більшу користь для людей, – додала Олена Зеленська.

Стало відомо, який захід найбільше сподобався українцям

Серед офіційних заходів, організованих до 30-річчя проголошення незалежності України, найвище українці оцінили військовий парад.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 2-4 вересня цього року.

Так, проведення 24 серпня військового параду в центрі Києва позитивно оцінили 44% опитаних. Ще 23% респондентів дали нейтральну оцінку, а 20% оцінили парад негативно.