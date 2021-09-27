В ОП раскрыли детали подготовки к 30-летию независимости

Офис президента Украины опубликовал фильм, в котором рассказывается, как проходила подготовка праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины. Как рассказали организаторы, готовиться к этой дате руководство страны начало еще за год до события.

— Президент поставил задачу, что 30 лет независимости — это не просто дата, не какой-то маленький праздник. Это огромный праздник, и давайте сделаем так, чтобы он запомнился на многие годы. Чтобы мир увидел Украину, чтобы все поняли, что это огромный праздник, и нам есть чем гордиться, — рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

В фильме говорится, что в честь 30-й годовщины независимости Украину впервые за короткий промежуток времени посетило такое большое количество мировых лидеров, президентов, премьеров, спикеров, дипломатов, министров иностранных дел и так далее. Это показало авторитет Украины на международной арене.

— Мы показали, что Украина не является бедной родственницей, или постоянным просителем. Мы показали за эти дни, что Украину уважают. Мы государство, которое ведет за собой, а не присоединяется к другим. Государство, которое является не жертвой, а спасителем, — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, после празднования состоялся визит президента Зеленского в Соединенные Штаты, и все почувствовали, как изменилось отношение к Украине.

Крымская платформа, которую провели в праздничные дни, стала для Украины вызовом. Она собрала 46 делегаций со всего мира. Сначала мировые партнеры были настроены скептически, так как не понимали, куда Украина ведет их.

— Я помню первые реакции наших партнеров. И как они потом менялись от скептицизма к полной поддержке. Безусловно, я горжусь Украиной в этот момент и каждым, кто присоединился, чтобы получить такой результат, — отметил Дмитрий Кулеба.

Офис Крымской платформы площадью около 600 кв. м построили за два месяца. Руководитель ОП Андрей Ермак добавил, что это платформа не на один день, она живет ежедневно.

Кроме того, во время празднования Дня Независимости состоялся первый в мире саммит Первых леди и джентльменов. Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, подобных площадок в формате даже бесед или дискуссий до этого не существовало.

— Первая леди или джентльмен — это в первую очередь общественный деятель, имеющий большой спектр деятельности, о которой часто не знают за пределами их стран. Есть проекты, которыми можно делиться, есть проекты, которые можно объединять для того, чтобы делать большую пользу для людей, — добавила Елена Зеленская.

Стало известно, какое мероприятие больше всего понравилось украинцам

Среди официальных мероприятий, организованных к 30-летию провозглашения независимости Украины, больше всего украинцы оценили военный парад.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 2-4 сентября этого года.

Так, проведение 24 августа военного парада в центре Киева положительно оценили 44% опрошенных. Еще 23% респондентов дали нейтральную оценку, а 20% оценили парад негативно.