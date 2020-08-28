Щороку 28 серпня православні християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти головних церковних свят.
У цей день закінчилось земне життя Пресвятої Богородиці і вона возз’єдналася зі своїм сином Ісусом Христом.
За біблійними переказами, попрощатися з нею прийшли всі апостоли, в оточенні ангелів та архангелів з’явився і сам Ісус Христос, який забрав Богородицю на небеса.
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Іменини 28 серпня святкують Марія, Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір.
Народні прикмети на 28 серпня:
- Якщо на Успіння Богородиці з’явиться веселка, то буде тепла осінь.
- Якщо сьогодні сонячна погода, то бабине літо швидко мине.
- Якщо багато павутиння на вулиці, то зима буде без снігу, але морозною.
- Якщо на Успіння весь день дощить, то і осінь буде дощовою.
Що не можна робити 27 серпня:
- Не можна займатись важкою фізичною працею та хатньою роботою.
- Не можна сваритися, думати про щось погане, бажати комусь зла.
- Не можна ходити босоніж, щоб не зібрати всі хвороби.
Успіння Пресвятої Богородиці в народі називають Перша Пречиста. Наші предки вірили, що саме відсьогодні починається осінь, тому намагалися закінчити всі роботи на полях, щоб освятити в церкві насіння і колосся.
Детальніше про традиції і заборони на Успіння Пресвятої Богородиці можна прочитати в нашому матеріалі.