Щороку 28 серпня православні християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти головних церковних свят.

У цей день закінчилось земне життя Пресвятої Богородиці і вона возз’єдналася зі своїм сином Ісусом Христом.

За біблійними переказами, попрощатися з нею прийшли всі апостоли, в оточенні ангелів та архангелів з’явився і сам Ісус Христос, який забрав Богородицю на небеса.

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Іменини 28 серпня святкують Марія, Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір.

Народні прикмети на 28 серпня:

Якщо на Успіння Богородиці з’явиться веселка, то буде тепла осінь.

Якщо сьогодні сонячна погода, то бабине літо швидко мине.

Якщо багато павутиння на вулиці, то зима буде без снігу, але морозною.

Якщо на Успіння весь день дощить, то і осінь буде дощовою.

Що не можна робити 27 серпня:

Не можна займатись важкою фізичною працею та хатньою роботою.

Не можна сваритися, думати про щось погане, бажати комусь зла.

Не можна ходити босоніж, щоб не зібрати всі хвороби.

Успіння Пресвятої Богородиці в народі називають Перша Пречиста. Наші предки вірили, що саме відсьогодні починається осінь, тому намагалися закінчити всі роботи на полях, щоб освятити в церкві насіння і колосся.

Детальніше про традиції і заборони на Успіння Пресвятої Богородиці можна прочитати в нашому матеріалі.