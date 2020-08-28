Ежегодно 28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных церковных праздников.
В этот день закончилась земная жизнь Пресвятой Богородицы и она воссоединилась со своим сыном Иисусом Христом.
Согласно Библии, проститься с ней пришли все апостолы, в окружении ангелов и архангелов появился и сам Иисус Христос, забрал Богородицу на небеса.
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Именины 28 августа празднуют Мария, Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор.
Народные приметы на 28 августа:
- Если на Успение Богородицы появится радуга, то будет теплая осень.
- Если сегодня солнечная погода, то бабье лето быстро пройдет.
- Если много паутины на улице, то зима будет без снега, но морозной.
- Если на Успение весь день идет дождь, то и осень будет дождливой.
Что нельзя делать 27 августа:
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой.
- Нельзя ссориться, думать о чем-то плохом, желать кому-то зла.
- Нельзя ходить босиком, чтобы не собрать все болезни.
Успение Пресвятой Богородицы в народе называют Первая Пречистая. Наши предки верили, что именно с сегодняшнего дня начинается осень, поэтому старались закончить все работы на полях, чтобы освятить в церкви семена и колосья.
Подробнее о традициях и запретах на Успение Пресвятой Богородицы можно прочитать в нашем материале.