Ежегодно 28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных церковных праздников.

В этот день закончилась земная жизнь Пресвятой Богородицы и она воссоединилась со своим сыном Иисусом Христом.

Согласно Библии, проститься с ней пришли все апостолы, в окружении ангелов и архангелов появился и сам Иисус Христос, забрал Богородицу на небеса.

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Именины 28 августа празднуют Мария, Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор.

Народные приметы на 28 августа:

Если на Успение Богородицы появится радуга, то будет теплая осень.

Если сегодня солнечная погода, то бабье лето быстро пройдет.

Если много паутины на улице, то зима будет без снега, но морозной.

Если на Успение весь день идет дождь, то и осень будет дождливой.

Что нельзя делать 27 августа:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой.

Нельзя ссориться, думать о чем-то плохом, желать кому-то зла.

Нельзя ходить босиком, чтобы не собрать все болезни.

Успение Пресвятой Богородицы в народе называют Первая Пречистая. Наши предки верили, что именно с сегодняшнего дня начинается осень, поэтому старались закончить все работы на полях, чтобы освятить в церкви семена и колосья.

Подробнее о традициях и запретах на Успение Пресвятой Богородицы можно прочитать в нашем материале.