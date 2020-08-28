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Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник сегодня, 28 августа

28 августа, 06:00 Вікторія Гірко
Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник сегодня, 28 августа

Ежегодно 28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных церковных праздников.

В этот день закончилась земная жизнь Пресвятой Богородицы и она воссоединилась со своим сыном Иисусом Христом.

Согласно Библии, проститься с ней пришли все апостолы, в окружении ангелов и архангелов появился и сам Иисус Христос, забрал Богородицу на небеса.

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Именины 28 августа празднуют Мария, Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор.

Народные приметы на 28 августа:

  • Если на Успение Богородицы появится радуга, то будет теплая осень.
  • Если сегодня солнечная погода, то бабье лето быстро пройдет.
  • Если много паутины на улице, то зима будет без снега, но морозной.
  • Если на Успение весь день идет дождь, то и осень будет дождливой.

Что нельзя делать 27 августа:

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой.
  • Нельзя ссориться, думать о чем-то плохом, желать кому-то зла.
  • Нельзя ходить босиком, чтобы не собрать все болезни.

Успение Пресвятой Богородицы в народе называют Первая Пречистая. Наши предки верили, что именно с сегодняшнего дня начинается осень, поэтому старались закончить все работы на полях, чтобы освятить в церкви семена и колосья.

Подробнее о традициях и запретах на Успение Пресвятой Богородицы можно прочитать в нашем материале.

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