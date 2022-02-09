Міжнародний день стоматолога у всьому світі відзначається 9 лютого, у тому числі й в Україні. 2022 року цей день припадає на середу.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя цій нелегкій справі. Знання дантистів допомагають мільйонам людей позбавлятися болю та широко посміхатися.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем стоматолога у листівках та СМС, які порадують ваших близьких навіть на відстані. Теплі слова здатні розтопити будь-яке серце та зарядити позитивом.

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Голлівудська усмішка –

Це профіль твій!

Клієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!



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Сьогодні, у це свято професійне,

Поспішаю я порадувати вас.

Усмішкою своєю бездоганною,

Коробкою цукерок – все для вас!

Нехай буде робота втіхою,

Нехай пломби стоять сотні літ.

Бажаємо лише добрих вам поглядів

Щоби ви посміхалися у відповідь!



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Щастя, сили і наснаги я тобі бажаю,

Хай про тебе у районі зуби усі знають!

За роботою не пий, бо то ризиково,

Замість хворого одного, вирвеш два здорових!



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Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря зубного.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!



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Ніколи не сумнівалися –

Стоматолог потрібен усім!

Зуб болить – ти не журися,

Пломбу вставити? – Немає проблем!

Він допоможе всім, звичайно,

Зубки вилікує легко!

А сьогодні ми привітаємо

З професійним днем його



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Міжнародний день стоматолога відзначається в Україні ще з 1993 року. Святкування цього дня 9 лютого пов’язують з Аполлонією Олександрійською – цього дня 249 року вона прийняла мученицьку смерть.

Під час гоніння на християн її зловили та намагалися змусити зректися християнства. Їй вирвали зуби та погрожували спалити живцем. Вона попросила її розв’язати, а потім сама стрибнула у вогонь. З того моменту з’явилася легенда – якщо помолитись Аполлонії, то зубний біль зникне.

У лютому на українців чекає величезна кількість пам’ятних дат. Наприклад, вже 14 лютого закохані пари відзначатимуть День святого Валентина, а на кінець місяця припадає Масляна. Ознайомитись із календарем свят на лютий 2022 можна на Фактах ICTV.