Международный день стоматолога во всем мире отмечается 9 февраля, в том числе и в Украине. В 2022 году этот день приходится на среду.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому делу. Знания дантистов помогают миллионам людей избавляться от болей и широко улыбаться.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии. Теплые слова способны растопить любое сердце и зарядить позитивом.
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Желаю золотых клиентов,
Побольше дырочек и пломб.
И благодарных пациентов,
Чтоб был у Вас коньяк и ром.
Чтоб каждый к Вам попасть старался,
И в кабинет валил народ.
Чтоб целый мир Вам улыбался,
Не пряча зубы, во весь рот.
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Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С международным днем дантиста!
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Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
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Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!
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Очень важная работа
Зубы людям всем лечить,
Пожелаем мы в Ваш праздник
Свое призвание любить,
Чтоб профессия такая
Много денег принесла,
И чтоб жизнь у Вас веселой
И счастливою была!
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Международный день стоматолога отмечается в Украине еще с 1993 года. Празднование этого дня 9 февраля связывают с Аполлонией Александрийской — в этот день в 249 году она приняла мучительную смерть.
Во время гонения на христиан ее поймали и пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали зубы и угрожали сжечь живьем. Она попросила ее развязать, а затем сама прыгнула в огонь. С того момента появилась легенда — если помолиться Аполлонии, то зубная боль исчезнет.
В феврале украинцев ожидает огромное количество памятных дат. К примеру, уже 14 февраля влюбленные пары будут отмечать День святого Валентина, а на конец месяца приходится Масленица. Ознакомиться с календарем праздников на февраль 2022 можно на Фактах ICTV.