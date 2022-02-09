Международный день стоматолога во всем мире отмечается 9 февраля, в том числе и в Украине. В 2022 году этот день приходится на среду.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому делу. Знания дантистов помогают миллионам людей избавляться от болей и широко улыбаться.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии. Теплые слова способны растопить любое сердце и зарядить позитивом.

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Желаю золотых клиентов,

Побольше дырочек и пломб.

И благодарных пациентов,

Чтоб был у Вас коньяк и ром.

Чтоб каждый к Вам попасть старался,

И в кабинет валил народ.

Чтоб целый мир Вам улыбался,

Не пряча зубы, во весь рот.



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Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор — стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!



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Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!



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Сияй голливудской улыбкой,

Сияй чистотою халата.

Пусть будет работа не пыткой,

Достойной пусть будет зарплата.

Хороших тебе пациентов,

Улыбок, цветов, комплиментов!



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Очень важная работа

Зубы людям всем лечить,

Пожелаем мы в Ваш праздник

Свое призвание любить,

Чтоб профессия такая

Много денег принесла,

И чтоб жизнь у Вас веселой

И счастливою была!



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Международный день стоматолога отмечается в Украине еще с 1993 года. Празднование этого дня 9 февраля связывают с Аполлонией Александрийской — в этот день в 249 году она приняла мучительную смерть.

Во время гонения на христиан ее поймали и пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали зубы и угрожали сжечь живьем. Она попросила ее развязать, а затем сама прыгнула в огонь. С того момента появилась легенда — если помолиться Аполлонии, то зубная боль исчезнет.

В феврале украинцев ожидает огромное количество памятных дат. К примеру, уже 14 февраля влюбленные пары будут отмечать День святого Валентина, а на конец месяца приходится Масленица. Ознакомиться с календарем праздников на февраль 2022 можно на Фактах ICTV.