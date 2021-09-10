Щороку 11 вересня православні християни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це велике свято, яке присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

Історія смерті Хрестителя описана в Євангелії від Марка. За легендою, він помер через наказ царя Ірода.

Спочатку Іоанн викрив царя Ірода, який відібрав у свого брата жінку Іродіаду і сам з нею одружився.

Тоді Ірод ув’язнив Хрестителя в тюрму, а його новоспечена дружина намовила свою дочку Соломію обманом змусити царя вбити святого.

На дні народження царя Соломія станцювала танець, який дуже сподобався Іроду. І він пообіцяв дівчині все, що вона забажає. Іродіада намовила доньку попросити відрубану голову Іоанна Хрестителя. Ірод виконав її забаганку.

За народними повір’ями, 11 вересня має починатися бабине літо, яке триватиме до 22 вересня. За народним календарем сьогодні потрібно збирати урожай ріпи.

Народні прикмети на 11 вересня:

з ночі не з’явилася роса – на погану погоду;

добре родить щавель – на теплу зиму;

риба пливе на мілководдя – похолодає.

Що не можна робити 11 вересня:

користуватися ножами;

співати та танцювати;

їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти;

їсти продукти круглої форми: хліб, капусту, кавун, диню, помідори і яблука, оскільки вони асоціюються з формою голови;

Цього дня: