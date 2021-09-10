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Усекновение главы Иоанна Предтечи — какой праздник 11 сентября

10 сентября, 16:50 Андрій Жигайло
Усекновение главы Иоанна Предтечи — какой праздник 11 сентября

Ежегодно 11 сентября православные христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это большой праздник, который посвящен мученической смерти Иоанна Крестителя.

История смерти Крестителя описана в Евангелии от Марка. По легенде, он умер из-за приказа царя Ирода.

Сначала Иоанн раскрыл царя Ирода, который отобрал у своего брата жену Иродиаду и сам на ней женился.

Тогда Ирод заключил Крестителя в тюрьму, а его новоиспеченная жена уговорила свою дочь Саломию обманом заставить царя убить святого.

На дне рождения царя Саломия станцевала танец, который очень понравился Ироду. И он пообещал девушке все, что она пожелает. Иродиада уговорила дочь попросить отрубленную голову Иоанна Крестителя. Ирод выполнил ее прихоть.

По народным поверьям, с 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. По народному календарю сегодня нужно собирать урожай репы.

Народные приметы на 11 сентября:

  • если дождей нет — зимние дни наступят нескоро;
  • рано птицы поют — стоит ждать хороших вестей;
  • гуси и журавли не улетели в теплые края — зима будет теплой.

Что нельзя делать 11 сентября:

  • пользоваться ножами;
  • нельзя петь и танцевать;
  • есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;
  • есть продукты круглой формы: хлеб, капусту, арбуз, дыню, помидоры и яблоки, поскольку они ассоциируются с формой головы.

В этот день:

  • 1297 — шотландцы под руководством Уильяма Храброе Сердце Уоллеса разбили войска английского короля Эдуарда I;
  • 1888 — на открытии промышленной выставки в Торонто проведен первый в мире запись человеческого голоса;
  • 1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков;
  • 1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, привело к многочисленным разрушениям;
  • 1943 — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;
  • 1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;
  • 1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.
  • 2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 в США.
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