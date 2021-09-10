Ежегодно 11 сентября православные христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это большой праздник, который посвящен мученической смерти Иоанна Крестителя.

История смерти Крестителя описана в Евангелии от Марка. По легенде, он умер из-за приказа царя Ирода.

Сначала Иоанн раскрыл царя Ирода, который отобрал у своего брата жену Иродиаду и сам на ней женился.

Тогда Ирод заключил Крестителя в тюрьму, а его новоиспеченная жена уговорила свою дочь Саломию обманом заставить царя убить святого.

На дне рождения царя Саломия станцевала танец, который очень понравился Ироду. И он пообещал девушке все, что она пожелает. Иродиада уговорила дочь попросить отрубленную голову Иоанна Крестителя. Ирод выполнил ее прихоть.

По народным поверьям, с 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. По народному календарю сегодня нужно собирать урожай репы.

Народные приметы на 11 сентября:

если дождей нет — зимние дни наступят нескоро;

рано птицы поют — стоит ждать хороших вестей;

гуси и журавли не улетели в теплые края — зима будет теплой.

Что нельзя делать 11 сентября:

пользоваться ножами;

нельзя петь и танцевать;

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;

есть продукты круглой формы: хлеб, капусту, арбуз, дыню, помидоры и яблоки, поскольку они ассоциируются с формой головы.

В этот день: