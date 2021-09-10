Ежегодно 11 сентября православные христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это большой праздник, который посвящен мученической смерти Иоанна Крестителя.
История смерти Крестителя описана в Евангелии от Марка. По легенде, он умер из-за приказа царя Ирода.
Сначала Иоанн раскрыл царя Ирода, который отобрал у своего брата жену Иродиаду и сам на ней женился.
Тогда Ирод заключил Крестителя в тюрьму, а его новоиспеченная жена уговорила свою дочь Саломию обманом заставить царя убить святого.
На дне рождения царя Саломия станцевала танец, который очень понравился Ироду. И он пообещал девушке все, что она пожелает. Иродиада уговорила дочь попросить отрубленную голову Иоанна Крестителя. Ирод выполнил ее прихоть.
По народным поверьям, с 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. По народному календарю сегодня нужно собирать урожай репы.
Народные приметы на 11 сентября:
- если дождей нет — зимние дни наступят нескоро;
- рано птицы поют — стоит ждать хороших вестей;
- гуси и журавли не улетели в теплые края — зима будет теплой.
Что нельзя делать 11 сентября:
- пользоваться ножами;
- нельзя петь и танцевать;
- есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;
- есть продукты круглой формы: хлеб, капусту, арбуз, дыню, помидоры и яблоки, поскольку они ассоциируются с формой головы.
В этот день:
- 1297 — шотландцы под руководством Уильяма Храброе Сердце Уоллеса разбили войска английского короля Эдуарда I;
- 1888 — на открытии промышленной выставки в Торонто проведен первый в мире запись человеческого голоса;
- 1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков;
- 1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, привело к многочисленным разрушениям;
- 1943 — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;
- 1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;
- 1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.
- 2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 в США.