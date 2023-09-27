У середу, 27 вересня, Україна та світ відзначають День туризму. Православні віряни вшановують мученика Калістрата та дружину його, а також апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіну. Більше про свята 27 вересня 2023 року, чого не можна робити в цей день та які є прикмети – читайте далі в матеріалі.

Який сьогодні, 27 вересня, день в Україні

День туризму в Україні встановлено згідно з президентським указом від 21 вересня 1998 року на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму. На цю ж дату припадає і Всесвітній день туризму, встановлений ООН для популяризації туризму, висвітлення його внеску в світову економіку, розвитку звʼязків між різними державами.

Поки в Україні йде війна з російськими загарбниками, туристична галузь переживає складні часи. Проте українці навіть зараз відкривають для себе різні куточки рідної країни, щоби на якийсь час змінити картинку та набратися сил для подальшої боротьби.

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Хто святкує День ангела 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, День ангела відзначають Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, а також власниці таких рідкісних імен, як Февронія та Килина (Акуліна).

Яке церковне свято 27 вересня 2023 року

Нині віряни згадують святого Калістрата. Він народився в Карфагені та служив у війську. Якось один з бійців почув, як Калістрат виголошує молитву до Ісуса Христа, і доніс про це воєначальнику. Мученика допитали і марно примушували принести жертву ідолам. Тоді полководець наказав бити святого і тягти по камінню. Відтак Калістрата зашили в шкіряний мішок і кинули в море. У воді лантух зачепився за гострий камінь, і дельфіни винесли чоловіка на сушу. Побачивши це диво, пів сотні бійців повірили в Христа. Тоді полководець кинув усіх разом у в’язницю та катував, намагався втопити. Проте кількість вірян лише зростала. Тоді воєначальник наказав порубати мечами святого Калістрата та його дружину. Рештки мучеників поховали, а на тому місці звели храм.

Апостоли Марк, Аристарх і Зіна, яких також вшановують 27 вересня, входили до другого кола учнів Спасителя та його перших 12 послідовників. Апостол Марк став одним з євангелістів. Аристарх був учнем апостола Павла, разом з ним молився та став єпископом сирійського міста Апамеї. Апостола Зіну що також слідував за Павлом, прозвали законником, оскільки він добре знався на юридичних питаннях та використовував знання у церковних справах. Згодом Зіну теж призначили єпископом в одному з міст Палестини.

Що не можна робити 27 вересня

Як не дивно, у Всесвітній день туризму не можна ходити до лісу. Вважається, що змії зараз особливо активні, бо готуються до холодів. Також під забороною сварки, погані слова та прокльони. Не можна працювати, зокрема фізично.

Що можна робити сьогодні

Наші пращури називали 27 вересня “бджолиними дев’ятинами”. У цей час займалися підготовкою вуликів до зими. Тож можна приготувати страву з медом. Також люди вірили, що цей день сприятливий для мандрів. Тому, якщо не ходити до лісу, День туризму все ж таки варто відзначити.

Народні прикмети на 27 вересня