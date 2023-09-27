В среду, 27 сентября, Украина и мир отмечают День туризма. Православные верующие чтят мученика Калистрата и жену его, а также апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зину. Больше о праздниках 27 сентября 2023 года, чего нельзя делать в этот день и какие есть приметы — читайте далее в материале.

Какой сегодня, 27 сентября, день в Украине

День туризма в Украине установлен согласно президентскому указу от 21 сентября 1998 года в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по туризму. На эту же дату приходится и Всемирный день туризма, установленный ООН для популяризации туризма, освещения его вклада в мировую экономику, развития связей между различными государствами.

Пока в Украине идет война с российскими захватчиками, туристическая отрасль переживает сложные времена. Тем не менее, украинцы даже сейчас открывают для себя разные уголки родной страны, чтобы на время сменить картинку и набраться сил для дальнейшей борьбы.

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Кто празднует День ангела 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, День ангела отмечают Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, а также обладательницы таких редких имен, как Феврония и Килина (Акулина).

Какой церковный праздник 27 сентября 2023 года

Ныне верующие вспоминают святого Калистрата. Он родился в Карфагене и служил в армии. Как-то один из бойцов услышал, как Калистрат произносит молитву к Иисусу Христу, и донес об этом военачальнику. Мученика допросили и тщетно заставляли принести жертву идолам. Тогда полководец приказал бить святого и тащить по камням. Затем Калистрата зашили в кожаный мешок и бросили в море. В воде мешок зацепился за острый камень, и дельфины вынесли мужчину на сушу. Увидев это чудо, полсотни бойцов поверили во Христа. Тогда полководец бросил всех вместе в тюрьму и пытал, пробовал утопить. Однако количество верующих только росло. Тогда военачальник приказал порубить мечами святого Калистрата и его жену. Останки мучеников похоронили, а на том месте возвели храм.

Апостолы Марк, Аристарх и Зина, которых также чтят 27 сентября, входили во второй круг учеников Спасителя и его первых 12 последователей. Апостол Марк стал одним из евангелистов. Аристарх был учеником апостола Павла, вместе с ним молился и стал епископом сирийского города Апамеи. Апостола Зину, который также следовал за Павлом, прозвали законником, поскольку он хорошо разбирался в юридических вопросах и использовал знания в церковных делах. Впоследствии Зину тоже назначили епископом в одном из городов Палестины.

Что нельзя делать 27 сентября

Как ни странно, во Всемирный день туризма нельзя ходить в лес. Считается, что змеи сейчас особенно активны, потому что готовятся к холодам. Также под запретом ссоры, плохие слова и проклятия. Нельзя работать, в том числе физически.

Что можно делать сегодня

Наши предки называли 27 сентября “пчелиными девятинами”. В это время занимались подготовкой ульев к зиме. Поэтому можно приготовить блюдо с медом. Также люди верили, что этот день является благоприятным для путешествий. Поэтому, если не ходить в лес, День туризма все же стоит отметить.

Народные приметы на 27 сентября