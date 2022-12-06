У Харкові новорічна ялинка буде встановлена на станції метрополітену. Таке рішення було ухвалено через безпеку. У мирний час святкове дерево красувалося на головній площі міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Зазвичай ми наряджали нашу ялинку-красуню на найбільшій площі Європи в Харкові, але зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення, щоб наряджати ялинку на станції метро в метрополітені. Це безпечно, – зазначив він.

Ялинка вже завезена, наразі починається процес її декорації.

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Раніше ми писали, як міста України святкуватимуть Новий рік 2023. Наприклад, головна ялинка країни в Києві буде, а ось жителі Рівного залишаться без святкового дерева.

В Івано-Франківську встановлять ялинку з дитячих малюнків, у Кременчуці ж буде традиційне дерево, проте на прикраси гроші не витрачатимуть – візьмуть із минулих років.