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У Харкові новорічну ялинку встановлять у метро

6 Грудня 2022, 14:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
ялинка на Центральному вокзалі Києва

У Харкові новорічна ялинка буде встановлена на станції метрополітену. Таке рішення було ухвалено через безпеку. У мирний час святкове дерево красувалося на головній площі міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Зазвичай ми наряджали нашу ялинку-красуню на найбільшій площі Європи в Харкові, але зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення, щоб наряджати ялинку на станції метро в метрополітені. Це безпечно, – зазначив він.

Ялинка вже завезена, наразі починається процес її декорації.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, як міста України святкуватимуть Новий рік 2023. Наприклад, головна ялинка країни в Києві буде, а ось жителі Рівного залишаться без святкового дерева.

В Івано-Франківську встановлять ялинку з дитячих малюнків, у Кременчуці ж буде традиційне дерево, проте на прикраси гроші не витрачатимуть – візьмуть із минулих років.

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Метро новорічна ялинка Харків
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