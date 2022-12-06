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В Харькове новогоднюю елку установят в метро

6 декабря 2022, 14:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
ялинка на Центральному вокзалі Києва

В Харькове новогодняя елка будет установлена на станции метрополитена. Такое решение было принято из-за безопасности. В мирное время праздничное дерево красовалось на главной площади города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона Единые новости.

— Обычно мы наряжали нашу елку-красавицу на самой большой площади Европы в Харькове, но сейчас это невозможно сделать. Поэтому было принято решение, чтобы наряжать елку на станции метро в метрополитене. Это безопасно, — отметил он.

Елка уже завезена, сейчас начинается процесс ее декорации.

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Ранее мы писали, как города Украины будут праздновать Новый год 2023. Например, главная елка страны в Киеве будет, а вот жители Ровно останутся без праздничного дерева.

В Ивано-Франковске установят елку из детских рисунков, в Кременчуге же будет традиционное дерево, однако на украшения тратить деньги не будут — возьмут с прошлых годов.

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Метро новорічна ялинка Харьков
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