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Ти і так красива: як відрізнити насильство від кохання (валентинки)

14 Лютого 2022, 13:11
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ти і так красива: як відрізнити насильство від кохання (валентинки)
Джерело: Depositphotos

У День святого Валентина Інститут когнітивного моделювання та Факти ICTV створили стікери про домашнє насильство. Наліпки покликані нагадати, що будь-які прояви насильства – це точно не про кохання.

У стікерпаку десять наліпок, що ілюструють різні види насильства – від фізичного до сексуального, економічного та психологічного.

  • Це не любов, коли шлюб стає виправданням зґвалтування
  • Це не любов, коли тебе “захищають” від ухвалення рішень
  • Це не любов, коли тебе “катають” на емоційних гойдалках
  • Це не любов, коли тобі кажуть образливі речі й називають це турботою
  • Це не любов, коли тебе ревнують без жодних причин
  • Це не любов, коли тебе змушують вагітніти попри неготовність народжувати
  • Це не любов, коли тебе обмежують у спілкуванні з друзями фразою “ми повинні завжди бути разом”
  • Це не любов, коли тобою маніпулюють через те, що “присвятили тобі своє життя”
  • Це не любов, коли тебе позбавляють особистого часу та простору
  • Це не любов, коли тобі забороняють купувати косметику, бо “ти й так дуже гарна”

Завантажити стікери про домашнє насильство можна в Telegram.

Приблизно 2 млн людей в Україні потерпають від домашнього насильства.

У 2021 році для боротьби з цією проблемою Маша Єфросініна, Інститут когнітивного моделювання та Товариство Червоного Хреста України запустили всеукраїнську просвітницьку кампанію Мені здається.

За рік на онлайн-платформі itseems.com.ua з’явилося понад 500 історій від потерпілих від насильства, крім того, було проведено майже 1000 годин безкоштовних психологічних консультацій.

Де отримати допомогу, якщо ви страждаєте від домашнього насильства

tellme.com.ua — онлайн-платформа, де можна отримати три безкоштовні консультації психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, де можна анонімно розповісти свою історію насильства.

102 — Національна поліція України.

15 47 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства.

116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — безкоштовна національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, Ла Страда-Україна.

116 111 (з мобільного) та 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна дитяча гаряча лінія, Ла Страда-Україна.

0 800 213 103 — цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

Теги
День святого Валентина , Домашнє насильство
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