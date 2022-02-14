У День святого Валентина Інститут когнітивного моделювання та Факти ICTV створили стікери про домашнє насильство. Наліпки покликані нагадати, що будь-які прояви насильства – це точно не про кохання.
У стікерпаку десять наліпок, що ілюструють різні види насильства – від фізичного до сексуального, економічного та психологічного.
- Це не любов, коли шлюб стає виправданням зґвалтування
- Це не любов, коли тебе “захищають” від ухвалення рішень
- Це не любов, коли тебе “катають” на емоційних гойдалках
- Це не любов, коли тобі кажуть образливі речі й називають це турботою
- Це не любов, коли тебе ревнують без жодних причин
- Це не любов, коли тебе змушують вагітніти попри неготовність народжувати
- Це не любов, коли тебе обмежують у спілкуванні з друзями фразою “ми повинні завжди бути разом”
- Це не любов, коли тобою маніпулюють через те, що “присвятили тобі своє життя”
- Це не любов, коли тебе позбавляють особистого часу та простору
- Це не любов, коли тобі забороняють купувати косметику, бо “ти й так дуже гарна”
Завантажити стікери про домашнє насильство можна в Telegram.
Приблизно 2 млн людей в Україні потерпають від домашнього насильства.
У 2021 році для боротьби з цією проблемою Маша Єфросініна, Інститут когнітивного моделювання та Товариство Червоного Хреста України запустили всеукраїнську просвітницьку кампанію Мені здається.
За рік на онлайн-платформі itseems.com.ua з’явилося понад 500 історій від потерпілих від насильства, крім того, було проведено майже 1000 годин безкоштовних психологічних консультацій.
Де отримати допомогу, якщо ви страждаєте від домашнього насильства
tellme.com.ua — онлайн-платформа, де можна отримати три безкоштовні консультації психолога.
itseems.com.ua — онлайн-платформа, де можна анонімно розповісти свою історію насильства.
102 — Національна поліція України.
15 47 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства.
116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — безкоштовна національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, Ла Страда-Україна.
116 111 (з мобільного) та 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна дитяча гаряча лінія, Ла Страда-Україна.
0 800 213 103 — цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.