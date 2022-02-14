В День святого Валентина Институт когнитивного моделирования и Факты ICTV создали стикеры о домашнем насилии. Наклейки призваны напомнить, что любые проявления насилия – это точно не о любви.

В стикерпаке десять наклеек, иллюстрирующих разные виды насилия – от физического до сексуального, экономического и психологического.

Это не любовь, когда брак становится оправданием изнасилования

когда брак становится оправданием изнасилования Это не любовь , когда тебя “защищают” от принятия решений

, когда тебя “защищают” от принятия решений Это не любовь , когда тебя “катают” на эмоциональных качелях

, когда тебя “катают” на эмоциональных качелях Это не любовь , когда тебе говорят оскорбительные вещи и называют это заботой

, когда тебе говорят оскорбительные вещи и называют это заботой Это не любовь , когда тебя ревнуют без всяких причин

, когда тебя ревнуют без всяких причин Это не любовь , когда тебя заставляют беременеть, несмотря на неготовность рожать

, когда тебя заставляют беременеть, несмотря на неготовность рожать Это не любовь , когда тебя ограничивают в общении с друзьями фразой “мы должны всегда быть вместе”

, когда тебя ограничивают в общении с друзьями фразой “мы должны всегда быть вместе” Это не любовь , когда тобой манипулируют из-за того, что “посвятили тебе свою жизнь”

, когда тобой манипулируют из-за того, что “посвятили тебе свою жизнь” Это не любовь , когда тебя лишают личного времени и пространства

, когда тебя лишают личного времени и пространства Это не любовь, когда тебе запрещают покупать косметику, потому что “ты и так очень красивая”

Загрузить стикеры о домашнем насилии можно в Telegram.

Около 2 млн человек в Украине страдают от домашнего насилия.

В 2021 году для борьбы с этой проблемой Маша Ефросинина, Институт когнитивного моделирования и Общество Красного Креста Украины запустили всеукраинскую просветительскую кампанию Мені здається.

За год на онлайн платформе itseems.com.ua появилось более 500 историй от пострадавших от насилия, кроме того, было проведено почти 1000 часов бесплатных психологических консультаций.

Где получить помощь, если вы страдаете от домашнего насилия

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua – онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 — Национальная полиция Украины.

15 47 – бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (из стационарного) – бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, Ла Страда-Украина.

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) – национальная детская горячая линия, Ла Страда-Украина.

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи.