25 січня всі Тетяни відзначають свої іменини. Власниці цього прекрасного імені завжди виділяються з-поміж інших своєю мудрістю, креативністю й організаційними навичками. Не забудьте привітати всіх знайомих Тетян із їхнім святом.

Факти ICTV підготували для вас декілька красивих і цікавих привітань у прозі, що неодмінно змусять усіх Тань усміхатися.

До речі, дата іменин Тетяни зовсім не випадкова. За давніми легендами, саме в цей день свята мучениця Тетяна віддала Богу свою душу за те, що щиро вірила в Христа. Відтоді 25 січня вшановують пам’ять цієї незламної жінки.

Аби ви змогли порадувати ваших знайомих і привітати з іменинами, ми підготували для вас найкрасивіші слова в прозі.

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Тетяночко, щиро вітаю тебе! Бажаю тобі завжди світитися від щастя й осяювати блиском своїх прекрасних очей свій життєвий шлях! Нехай твоє життя перетвориться на справжню казку!

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Таню, зі святом тебе! Нехай у твоїй душі палає вогник натхнення й любові, що зігріватиме тебе холодними зимовими вечорами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх бід!

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Із днем Тетяни! Моя мила, чарівна, гарна й мудра подруго! Я хочу побажати тобі шаленого кохання, істинного щастя, сил і натхнення. Продовжуй зігрівати всіх своїми промінчиками добра!

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Танюшо, вітаю тебе! Нехай у твоїй душі назавжди оселяться гармонія й любов. Нехай кожна мить твого життя буде незабутньою! Не зважай на труднощі й негаразди, будь щасливою!

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Тетяно, вітаю тебе з твоїм днем! Продовжуй вражати всіх навколо своєю красою й мудрістю. Бажаю мати вірних друзів, міцну родину й достаток.

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Тетяночко, вітаю! Бажаю гарного настрою щосекунди, натхнення, успіхів, щастя. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд із тобою!

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З іменинами тебе, Таню! Щиро бажаю здійснення найзаповітніших мрій, душевної гармонії й тепла. Нехай стосунки будуть міцними й щасливими, а кар’єра – стрімкою й успішною.

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Вітаю з Тетяниним днем! Нехай нестримна енергія проникне в кожну частинку твоєї душі й наповнить її силами! Бажаю тобі успіхів у всьому!

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Тетяно, з днем ангела тебе! Бажаю потонути в морі кохання й щастя! Нехай твоє прекрасне обличчя прикрашають тільки сльози радості, а поруч завжди будуть вірні друзі!

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Танюшо, прийми мої привітання! Бажаю в цей день сяяти від щастя яскравіше, ніж сонце й вечірні зірки! Твоя врода в поєднанні з розумом не можуть не закохати в себе всіх! Залишайся такою ж неймовірною і продовжуй радувати всіх навколо!

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Тетяна – надзвичайно гарне ім’я, що з давньогрецької перекладається як засновниця. Усі Тані починають показувати свою силу й самостійність ще змалечку, а коли подорослішають, дуже часто стають керівницями великих компаній, адже добре вміють роздавати обов’язки підлеглим.