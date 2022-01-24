Каждый год 25 января в Украине отмечают Татьянин день. Этот праздник установлен в честь мученицы Татианы Римской, которая была известна своим благочестием и непоколебимой верой в Иисуса Христа.

В то время христиане подвергались гонениям за то, что не желали поклоняться языческим богам. За свою веру погибла и святая Татиана – ей отрубили голову мечом.

При жизни мученица была очень умной, поэтому 25 января во время праздничного богослужения у нее просят помощи в учебе и хорошую память. Она является покровительницей всех Татьян.

В этот день нужно поздравить всех обладательниц этого прекрасного имени. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем Татьяны.

С Днем Татьяны связано множество примет и запретов. Считается, что родившаяся 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

Также в Татьянин день можно загадывать желания. Для этого следует найти какое-нибудь высокое место и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого. Детальнее о приметах на День Татьяны — читайте на Фактах ICTV.