Святвечір – важлива подія, яка нагадує усьому світу про народження Христа. Це свято також має свої традиції, які наші предки передавали з покоління до покоління.

Традиції на різдвяний Святвечір – далі у матеріалі.

Кожному вірянину необхідно підготуватися до великого свята народження Христа. Це потрібно зробити як духовно, так і фізично.

Зараз дивляться

Оскільки Різдвяний піст триває аж до 25 грудня або 7 січня, потрібно дотримуватись обмежень у їжі. Напередодні свята заведено готувати кутю і ділиться нею зі своїми близькими.

Якщо до нічної літургії немає сил голодувати – можна поїсти, але не пізніше як за 6 годин до богослужіння. Після закінчення літургії священник виносить у центр храму свічку та співає тропар Різдва Христового.

Не лише Новий рік є причиною купівлі гарної ялинки для дому – святкове дерево має бути і на Різдво. Можна під ялинкою розмістити вертеп, де народився Ісус. Не обійтись і без подарунків – їх заведено дарувати своїм близьким на знак любові.

Святвечір також тісно пов’язаний з благодійністю – можна віддати свої речі нужденним. Це важливо особливо в умовах війни, коли багато українців змушені залишати свої оселі.

Що стосується куті, то її можна готувати за день до Різдва, але їсти одразу не обов’язково. На Святвечір можна подавати до 12 пісних страв, а вже на Різдво – насолоджуватися улюбленою їжею. Про 12 страв на різдвяний стіл можна прочитати на Фактах ICTV.