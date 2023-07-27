Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь. Теперь верующие будут отмечать праздники по новым датам.

Известно, что решение утвердили во время Поместного Собора Православной Церкви Украины, который состоялся в Софии Киевской.

Примечательно, что ранее уже была информация о принятии решения о переходе на новый календарь — об этом стало известно еще 24 мая этого года, после голосования Архиерейского собора.

Однако, сами изменения в календаре вступят в силу по окончанию праздников, связанных с Пасхой 2023 года. Уже с 1 сентября православные христиане будут отмечать по новым датам. Среди самых известных изменений — Рождество 25 декабря, Покров Пресвятой Богородицы 1 октября вместо 14 числа, и Николая Чудотворца 6 декабря вместо 19 числа.

Под изменения также внесли обновления и в государственные праздники — 14 июля Рада изменила даты Дня защитников и защитниц Украины и Дня Украинской Государственности. Цель изменений — избавиться от российского наследия в праздновании важных событий для нашей Украины.