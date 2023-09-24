На неділю, 24 вересня 2023 року, в Україні припадає День машинобудівника і Федорин день.

Які свята відзначають 24 вересня 2023 року в Україні, які прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке церковне свято 24 вересня 2023 року

На 24 вересня, за старим стилем, в церковному календарі припадає Федорин день. Наші пращури цього дня згадували черницю Феодору Олександрійську. Зазвичай у цю пору вже настають холоди. Вважається, якщо цього дня укласти шлюб, то він ніколи не розірветься.

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24 вересня 2023 року: який сьогодні день в Україні

На 24 вересня припадає День машинобудівника. Традиційно свято відзначають у четверту неділю вересня. Свій початок важлива подія бере з 1993 року з ініціативи першого президента України.

Машинобудівна галузь досить розвинена в Україні. До війни вона налічувала понад 2 тис. підприємств.

У цей день заведено вітати співробітників, влаштовувати корпоративи й нагороджувати тих, хто працював старанніше за інших.

Хто святкує День ангела 24 вересня 2023 року

24 вересня День ангела відзначають володарі таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.

Жіночих імен нехай і не так багато, але вони є: Євдокія та Ія.

Що не можна робити 24 вересня 2023 року

24 вересня заборонено підбирати речі з підлоги – є ймовірність, що доведеться стикнутися з порчею.

Брехня цього дня теж під забороною – правда незабаром спливе, а разом із нею і неприємні наслідки.

Не поспішайте ходити без шапки в холодну погоду – є ймовірність застудитися. Якщо плануєте мити голову – обов’язково її висушіть.

Що можна робити сьогодні

У цей день заведено завершувати всі роботи на городі. У Федорин день також проводили “капустяні вечірки”, коли господині рубали капусту і робили з неї різні страви. Наші предки вірили, що носити одяг золотого кольору на Федорин день – до удачі.

Народні прикмети на 24 вересня 2023 року