На воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Украине приходится День машиностроителя и Федорин день.

Какие праздники отмечают 24 сентября 2023 года в Украине, какие приметы и запреты в этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой церковный праздник 24 сентября 2023 года

На 24 сентября, по старому стилю, в церковном календаре приходится Федорин день. Наши предки в этот день вспоминали монахиню Феодору Александрийскую. Обычны в эту пору уже наступают холода. Считается, что если в этот день заключить брак, то он никогда не разорвется.

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24 сентября 2023: какой сегодня день в Украине

На 24 сентября приходится День машиностроителя. Традиционно праздник отмечают в четвертое воскресенье сентября. Свое начало важное событие берет с 1993 года по инициативе первого президента Украины.

Машиностроительная отрасль достаточно развита в Украине — до войны она насчитывала более 2 тыс. предприятий.

В этот день приято поздравлять сотрудников, устраивать корпоративы и награждать тех, кто работал усерднее остальных.

Кто празднует День ангела 24 сентября 2023 года

24 сентября День ангела отмечают обладатели следующих имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Женских имен пусть и не так много, но они есть: Евдокия и Ия.

Что нельзя делать 24 сентября 2023 года

24 сентября запрещено подбирать вещи с пола — есть вероятность, что придется столкнуться с порчей.

Вранье в этот день тоже под запретом — правда вскоре всплывет, а вместе с ней и неприятные последствия.

Не спешите ходить без шапки в холодную погоду — есть вероятность простудиться. Если планируете мыть голову — обязательно ее высушите.

Что можно делать сегодня

В этот день принято завершать все работы на огороде. В Федорин день также проводили “капустные вечеринки”, когда хозяйки рубили капусту и делали из нее различные блюда. Наши предки верили, что носить одежду золотого цвета на Федорин день — к удаче

Народные приметы на 24 сентября 2023 года