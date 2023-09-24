На воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Украине приходится День машиностроителя и Федорин день.
Какие праздники отмечают 24 сентября 2023 года в Украине, какие приметы и запреты в этот день — читайте в материале Фактов ICTV.
Какой церковный праздник 24 сентября 2023 года
На 24 сентября, по старому стилю, в церковном календаре приходится Федорин день. Наши предки в этот день вспоминали монахиню Феодору Александрийскую. Обычны в эту пору уже наступают холода. Считается, что если в этот день заключить брак, то он никогда не разорвется.
24 сентября 2023: какой сегодня день в Украине
На 24 сентября приходится День машиностроителя. Традиционно праздник отмечают в четвертое воскресенье сентября. Свое начало важное событие берет с 1993 года по инициативе первого президента Украины.
Машиностроительная отрасль достаточно развита в Украине — до войны она насчитывала более 2 тыс. предприятий.
В этот день приято поздравлять сотрудников, устраивать корпоративы и награждать тех, кто работал усерднее остальных.
Кто празднует День ангела 24 сентября 2023 года
24 сентября День ангела отмечают обладатели следующих имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
Женских имен пусть и не так много, но они есть: Евдокия и Ия.
Что нельзя делать 24 сентября 2023 года
24 сентября запрещено подбирать вещи с пола — есть вероятность, что придется столкнуться с порчей.
Вранье в этот день тоже под запретом — правда вскоре всплывет, а вместе с ней и неприятные последствия.
Не спешите ходить без шапки в холодную погоду — есть вероятность простудиться. Если планируете мыть голову — обязательно ее высушите.
Что можно делать сегодня
В этот день принято завершать все работы на огороде. В Федорин день также проводили “капустные вечеринки”, когда хозяйки рубили капусту и делали из нее различные блюда. Наши предки верили, что носить одежду золотого цвета на Федорин день — к удаче
Народные приметы на 24 сентября 2023 года
- Если на улице еще встречаются пчелы — зима придет нескоро.
- Если пошел дождь — тепла до конца года не будет.
- Если пошел дождь и появилась радуга после него — скоро будет бабье лето.
- Если белки копошатся с орехами — скоро наступят холода и снег.