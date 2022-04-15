15 квітня розпочався Песах, який триватиме до 23 квітня. В ефірі телемарафону головний рабин Синагоги Бродського у Києві Моше Реувен Асман розповів про особливості святкування Песаха в умовах війни.

— Ми, єврейський народ, пройшли через трагедії, через століття і святкуємо Песах уже понад 3,5 тис. років. Це свято виходу із Єгипту, виходу з рабства на волю. Звичайно, війна накладає відбиток, але ми сповнені оптимізму. Песах – свято весни та чудес, – каже Моше Реувен Асман.

Зважаючи на те, що через війну сьогодні всі перебувають в обмеженнях, святкувати Песах як раніше немає можливості.

— Ми подбали про те, щоб доставити у свято бабусям, дідусям, хворим і всім, хто перебуває по домівках, мацу, кошерне вино та їжу.

Увечері буде великодній седер – це порядок, коли глава сім’ї розповідає своїм дітям про вихід із Єгипту, про чудеса і знамення, які зробив Всевишній, коли він вивів народ Ізраїлю із єгипетської землі.

На столі є кошерне вино — кожен має випити чотири келихи, що символізують чотири етапи звільнення з рабства.

Також у цей день їдять гірку зелень – хрін або листя салату, нагадуючи про те, яким гірким було життя єврейського народу в Єгипті.

— Мацу ми їмо через диво, що тісто не встигло скваситися, настільки швидко Всевишній розкрився і врятував єврейський народ, звільнивши його з Єгипту.

Також під час святкової трапези кажуть молитву та прославляють Всевишнього за ті чудеса, які він робив, і що робить зараз.

У Песах заведено бажати одне одному “кошерного та радісного свята”.

— Кошерного — бо є особливі закони, коли нам не можна їсти квасне тісто. У духовному сенсі це символізує гординю людини, зарозумілість, якої ми сьогодні позбавляємося. Тому що коли людина горда, не залишається місця для Всевишнього. Людина має бути скромною, як маца, — пояснює Моше Реувен Асман.