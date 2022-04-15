15 апреля начался Песах, который продлится до 23 апреля. В эфире телемарафона главный раввин Синагоги Бродского в Киеве Моше Реувен Асман рассказал об особенностях празднования Песаха в условиях войны.

— Мы, еврейский народ, прошли через трагедии, через века и празднуем Песах уже более 3,5 тыс. лет. Это праздник выхода из Египта, выхода из рабства на свободу. Конечно, война накладывает отпечаток, но мы полны оптимизма. Песах — праздник весны и чудес, — говорит Моше Реувен Асман.

Поскольку из-за войны сегодня все находятся в ограничениях, празновать Песах как раньше нет возможности.

— Мы позаботились о том, чтобы доставить в праздник бабушкам, дедушкам, больным и всем, кто находится по домам, мацу, кошерное вино и еду.

Вечером будет пасхальный седер — это порядок, когда глава семьи рассказывает своим детям о выходе из Египта, о чудесах и знамениях, которые сделал Всевышний, когда он вывел народ Израиля из земли Египетской.

На столе есть кошерное вино — каждый должен выпить четыре бокала, символизирующие четыре этапа освобождения из рабства.

Также в этот день едят горькую зелень — хрен или лист салата, напоминая о том, какой горькой была жизнь еврейского народа в Египте.

— Мацу мы едим из-за чуда, что тесто не успело скваситься, настолько быстро Всевышний раскрылся и спас еврейский народ, освободив его из Египта.

Также во время праздничной трапезы говорят молитву и прославляют Всевышнего за те чудеса, которые он делал, и что делает сейчас.

В Песах принято желать друг другу “кошерного и радостного праздника”.

— Кошерного — потому что есть особые законы, когда нам нельзя есть квасное тесто. В духовном смысле это символизирует гордыню человека, высокомерие, от которого мы сегодня избавляемся. Потому что когда человек гордый, не остается места для Всевышнего. Человек должен быть скромным, как маца, — объясняет Моше Реувен Асман.