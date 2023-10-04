У листопаді 2023 року на українців чекає величезна кількість свят. Серед важливих дат є й церковні. Утім, багатьох цікавить кількість вихідних в останній місяць осені.

Очікувано, додаткових вихідних не передбачено, тож орієнтуватися потрібно суто за календарем та кількістю субот і неділь. До того ж додаткові вихідні не передбачені на тлі чинного воєнного стану, який продовжено щонайменше до 15 листопада.

Так, у листопаді 2023 року на нас чекає 8 вихідних і 22 робочі дні.

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Вихідні в листопаді 2023

4-5 листопада

11-12 листопада

18-19 листопада

25-26 листопада

Листопад приніс багато важливих свят – вони торкнуться як військових, так і багатьох професій. Наприклад, 3 числа відзначатимуть День інженерних військ, а 18 числа – День сержанта ЗСУ.

Також свій день відзначатимуть працівники радіо, ТБ і зв’язку, і навіть виробники скла. Щоб привітати своїх близьких, варто бути в курсі всіх важливих подій. Ознайомитися з календарем свят листопада 2023 можна на Фактах ICTV.