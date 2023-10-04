В ноябре 2023 украинцев ждет огромное количество праздников. Среди важных дат есть и церковные. Впрочем, многих интересует количество выходных в последний месяц осени.

Ожидаемо, дополнительных выходных не предусматривается, поэтому ориентироваться нужно сугубо по календарю и количеству суббот и воскресений. К тому же, дополнительные выходные не предусмотрены на фоне действующего военного положения, которое продлено как минимум до 15 ноября.

Так, в ноябре 2023 нас ждет 8 выходных и 22 рабочих дня.

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Выходные в ноябре 2023

4-5 ноября

11-12 ноября

18-19 ноября

25-26 ноября

Ноябрь принесет много важных праздников — они коснутся как военных, так и многих профессий. К примеру, 3 числа будет отмечаться День инженерных войск, а 18 числа — День сержанта ВСУ.

Также свой день будут отмечать работники радио, ТВ и связи, и даже производители стекла. Чтобы поздравить своих близких, стоит быть в курсе всех подобных важных событий. Ознакомиться с календарем праздников ноября 2023 можно на Фактах ICTV.