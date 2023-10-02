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Багато важливих дат: календар свят листопада 2023

2 Жовтня 2023, 14:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Листопад
Джерело: Unsplash

Листопад – останній місяць осені, який знову занурює нас у холоди. Разом зі зміною сезону приходять і свята – деякі з них відзначають уже за новими датами.

Саме час розібратися з важливими подіями в церковному та державному календарі на листопад, щоб провести знакові дні зі своїми близькими або друзями, чи й просто розпланувати місяць.

Факти ICTV склали детальний календар свят на листопад 2023, який допоможе підготуватися до важливих дат заздалегідь.

Зараз дивляться

Календар свят на листопад 2023:

  • 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії;
  • 4 листопада – День залізничника;
  • 5 листопада – День працівника соціальної сфери;
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
  • 9 листопада – День писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва;
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
  • 12 листопада – День виноградаря і винороба;
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда;
  • 15 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів;
  • 16 листопада –  День працівників радіо, телебачення та зв’язку, Міжнародний день терпимості;
  • 17 листопада – День студента;
  • 18 листопада – День сержанта Збройних сил України;
  • 19 листопада – День скловиробника, День працівників гідрометеорологічної служби, День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини;
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, День Гідності та Свободи;
  • 25 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок;
  • 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.
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