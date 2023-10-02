Листопад – останній місяць осені, який знову занурює нас у холоди. Разом зі зміною сезону приходять і свята – деякі з них відзначають уже за новими датами.
Саме час розібратися з важливими подіями в церковному та державному календарі на листопад, щоб провести знакові дні зі своїми близькими або друзями, чи й просто розпланувати місяць.
Факти ICTV склали детальний календар свят на листопад 2023, який допоможе підготуватися до важливих дат заздалегідь.
Зараз дивляться
Календар свят на листопад 2023:
- 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії;
- 4 листопада – День залізничника;
- 5 листопада – День працівника соціальної сфери;
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;
- 9 листопада – День писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва;
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
- 12 листопада – День виноградаря і винороба;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда;
- 15 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку, Міжнародний день терпимості;
- 17 листопада – День студента;
- 18 листопада – День сержанта Збройних сил України;
- 19 листопада – День скловиробника, День працівників гідрометеорологічної служби, День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;
- 20 листопада – Всесвітній день дитини;
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, День Гідності та Свободи;
- 25 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок;
- 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.