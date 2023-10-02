Листопад – останній місяць осені, який знову занурює нас у холоди. Разом зі зміною сезону приходять і свята – деякі з них відзначають уже за новими датами.

Саме час розібратися з важливими подіями в церковному та державному календарі на листопад, щоб провести знакові дні зі своїми близькими або друзями, чи й просто розпланувати місяць.

Факти ICTV склали детальний календар свят на листопад 2023, який допоможе підготуватися до важливих дат заздалегідь.

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Календар свят на листопад 2023: