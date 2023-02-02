Стрітення Господнє – одна з важливих дат у церковному календарі, яку відзначають усі віряни. Як і будь-яке інше свято існують також і заборони – їх дотримувалися наші предки, передаючи знання з покоління в покоління.
Що не можна робити на Стрітення Господнє – далі у матеріалі.
Традиційно, цього дня не можна сваритися, конфліктувати та лаятися. Свято потрібно зустріти з чистою головою – без негативних думок. Також не варто заздрити та бажати близьким погане – відновлювати стосунки доведеться довго.
Під забороною і домашня рутина – не можна прибирати, шити, прясти, і займатися рукоділлям. Всі подібні завдання краще зробити заздалегідь, або відкласти на потім.
Вирушати в далеку дорогу на Стрітення – погана ідея. Така подорож може обернутися лихом, або невдача супроводжуватиме весь рік.
Заборонялося давати гроші в борг у цей день. Вважалося, що це може спричинити бідність на сім’ю. У найкращому разі – просто більше не побачити цих грошей.
Лазня – не найкраще місце для святкування Стрітення.
Вшановувати заборони та традиції – це не все, що варто знати про свята. Саме час з’ясувати, що таке Стрітення, як воно з’явилося і що означає. Багато хто не знає, що воно припадає на 40-й день після Різдва Христового, і цього дня Ісуса понесли до церкви.