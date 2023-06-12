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8 травня буде вихідним! Зеленський підписав закон про День пам’яті та перемоги над нацизмом

12 Червня 2023, 16:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський
Джерело: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №9278 про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Тепер його відзначають 8 травня – замість 9-го.

Підписаним законом внесено зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та вилучено з переліку святкових вихідних днів 9 травня, яке тепер буде робочим днем, а 8-ме – вихідним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сам запропонував зробити 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня українці разом з іншими країнами відзначатимуть День Європи.

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Джерело
Верховна Рада
Теги
Вихідні Владимир Зеленский День пам’яті та примирення Законопроект
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