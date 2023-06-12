Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №9278 про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Тепер його відзначають 8 травня – замість 9-го.

Підписаним законом внесено зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та вилучено з переліку святкових вихідних днів 9 травня, яке тепер буде робочим днем, а 8-ме – вихідним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сам запропонував зробити 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня українці разом з іншими країнами відзначатимуть День Європи.